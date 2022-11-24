教育部今天將嘉義市私立宏仁女中、苗栗縣私立育民高職及台東縣育仁高中等3校列為專案輔導學校，其中宏仁女中過去是嘉義的明星女校，還是嘉義市長黃敏惠的母校，育仁高中則是2014年由補教名師陳立接手，現在都面臨經營困境而被列為專輔學校。

宏仁女中現有教職員31人、學生307人，育民高職有教職員24人、學生89人，育仁高中有教職員36人、學生166人。

教育部國教署長彭富源表示，宏仁女中、育民高職及育仁高中等3校，都因為「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」的狀況，因此被認定為專案輔導學校。教育部將於12月4日公告，之後給予2年改善期到2024年12月3日，如果屆時未改善，則會進入停招及停辦等程序。

依規定，私校每月可用資金必須可維持3個月的運作，如果連續12個月未達標準，則會被列為專輔學校。彭富源說，宏仁女中連續19個月的可用資金未達標準，加上有4000萬元的債務，育民高職及育仁高中可用資金連續24個月未達標準，因此被列為專輔學校。

教育部表示，經退場審議會審議通過的專案輔導學校，名單將公告於「私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並將賡續提退場審議會審議加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。

嘉義宏仁女中及立仁高中的董事會已合併，宏仁女中被列專輔學校，會影響到立仁高中的營運嗎？彭富源表示，宏仁女中及立仁高中現在是一個董事會經營兩所學校的狀況，假如宏仁女中退場，那教育部將會重組董事會，並派公益董事加入。

至於育仁高中，彭富源透露，學校董事會表明將挹注資金，教育部對於列專輔的學校，將每半年檢視一次，如果他們的財務在2年內改善了，有可能脫離專輔學校名單。