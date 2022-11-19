台鐵平交道傳闖入意外 屏南列車誤點超過40分 17:302022/11/19 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (示意圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵傳闖入意外，屏南列車誤點超過40分。(翻攝畫面) 台鐵列車傳出有人員闖誤平交道，遭撞擊死傷事故，19日下午4時29分，台鐵屏東枋寮至佳冬站鐵路平交道，有1名路人侵入，遭3078次區間快車撞及，發生死傷事故，也導致列車暫時無法通行，估計將延誤超過40分鐘，事故原因仍待警方釐清。 東豐綠廊朴口站進行修繕 老月台將成休憩熱點 台東男如廁錯過接駁 台鐵富里站務人員貼心請專車載送 台鐵司機驗毒陽性、複檢陰性 立委批檢驗程序有問題 #台鐵 #平交道 #闖入.屏東列車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王國材強調 台鐵安全改革為優先 04:102022/11/12 社會新聞 列車司機涉毒驗尿二度呈陽性竟沒被吊照 台鐵說話了 00:482022/11/16 生活 鄭文燦稱1280月票沒台鐵 張競辦回擊：9月政見就納入 15:312022/11/18 政治 太魯閣事故宣判台鐵辦便當節挨轟 部長、局長忙澄清 11:562022/11/11 生活 接觸網故障 上海地鐵11號線車頂冒火 2列車迫停 11:152022/11/11 兩岸 太魯閣號家屬大罵判太輕 1條人命1個多月 04:102022/11/12 社會新聞 鄭運鵬批卡桃園建設 張善政斥睜眼說瞎話 04:102022/11/19 地方新聞 台鐵蒸汽火車國王號復駛 近千鐵道迷擠爆保安站拍照 11:172022/11/12 生活 鐵路便當節今登場 39家業者參與歷年最多 13:422022/11/11 生活 台鐵便當節開跑 39家業者共襄盛舉 13:082022/11/11 財經 台大兩大學生組織未參加青年投票列車 學生會長不願多談 18:022022/11/18 生活 行動支付升級 台鐵售票新增9業者、健保署合作業者擬擴大 19:562022/11/17 財經 蒸汽火車國王號復駛 千人擠爆月台 04:102022/11/13 社會新聞 張善政批林佳龍否決台鐵國道納1280 林佳龍：打人喊救人 19:182022/11/17 政治 鄭文燦稱1280未納台鐵 張善政傻眼：政策掌握度太離譜 18:042022/11/18 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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