台鐵傳闖入意外，屏南列車誤點超過40分。(翻攝畫面)

台鐵列車傳出有人員闖誤平交道，遭撞擊死傷事故，19日下午4時29分，台鐵屏東枋寮至佳冬站鐵路平交道，有1名路人侵入，遭3078次區間快車撞及，發生死傷事故，也導致列車暫時無法通行，估計將延誤超過40分鐘，事故原因仍待警方釐清。