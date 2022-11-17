數位經濟時代到，台鐵、健保署雙雙推升行動支付服務。台鐵局12月起增加街口支付、LINE Pay等9家支付業者可在台鐵電腦售票窗口使用，並於17日開始在4車站試辦；而健保署規劃在各大醫院導入行動支付功能，民眾前往合作院所時可以省去在批價櫃台排隊的麻煩，用手機就可以繳費。

台鐵局在去年推出台灣Pay後，今年持續精進行動支付環境，將在12月起增加「街口支付、一卡通MONEY、歐付寶、Pi錢包、LINE Pay、悠遊付、橘子支付、愛金卡icash Pay及全支付」等9家支付業者，在台鐵局191個車站、436個電腦售票窗口上線使用。

台鐵局規劃正式上線前，將現在11月17日起至11月30日期間在台北、台中、高雄及花蓮等4車站進行試營運。

另外，健保署也導入行動支付功能，目前全台有136家院所可以使用醫指付，而街口支付、阿佩支付也各有5家合作院所。據了解，健保署目前正在與LINE Pay、一卡通、台灣PAY合作以及台新的行動支付洽談合作，未來使用範圍可望再擴大。

健保署官員指出，目前行動支付的相關功能仍在發展階段，接下來將規劃在健保快易通APP中規劃更完整功能，希望讓民眾付款可以更便利。