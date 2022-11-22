正式投入綠電交易市場；台泥（1101）22日宣布，台泥企業團啟用「能元超商綠電交易平台」，只要「三個步驟」就能完成「綠電交易」，就像在超商購物一樣便捷。

能元超商結合台泥各子公司「風、光、地、海」多元化再生能源種類與資源，為全台自建案場最多、平台上可銷售綠電最多的再生能源售電業者，預計2023年先開放銷售再生能源裝置容量達103MW，約1.5億度綠電，其中將提供一定比例度數供出口導向需求的中小企業購買，協助他們在國際綠色供應鏈趨勢中，具備競爭力。

「能元超商綠電交易平台」更首創「線上綠電顧問」，運用大數據演算，客戶只要填寫減碳目標、用電量，一個按鍵就能在線上獲取不同再生能源搭配的最佳化綠電方案，為企業客製ESG全方位綠能整合規劃，擘劃永續未來。

台泥指出，在「能元超商綠電交易平台」可以買電也可以賣電，亦即開放其他發電業將綠電轉供銷售。

台泥企業團新成立的子公司能元超商，打造一站式能源管理服務，只要三步驟即可便捷購買綠電，系統會自動進行綠電供需效率分析，協助企業與綠能供電模式達成最佳匹配。會員可透過智慧能源管理系統，隨時監控用電、節能數據。此外，能元超商也提供電力交易代理聚合操作，以及協助客戶取得綠電憑證服務，更首創「線上綠電顧問」，客戶只要提供減碳目標、用電量，一個按鍵就能在線上獲取不同能源搭配的最佳化綠電推薦方案。

此平台另一項優勢是，台泥指出，因為本業製造業，在各地自有廠區興建了為數不少自發自用的綠電，掌握一定數量電證分離憑證，不只轉供綠電，當客戶面對再生能源間歇性風險，「能元超商」更有能力提供相對穩定的綠電服務。

台泥指出，台泥企業團是目前台灣建置再生能源種類最多的企業，可提供企業最多元化的綠電組合。台泥目標2025年綠電建置量達600MW（百萬瓦），目前風力發電、太陽能光電申設量達200MW，另針對再生能源間歇性特質，台泥也投入供電較穩定的前瞻能源，包括台泥綠能正建置中的台東紅葉地熱發電廠、與和平電力申請中的台灣首座MW等級海洋溫差發電廠。

近年國際興起「綠色供應鏈」，台泥注意到許多中小企業買不到綠電的困境，為響應聯合國永續發展目標SDGs第七項目標「確保所有人都可取得負擔得起的永續潔淨能源」，台泥表示，未來每年將透過「能元超商綠電交易平台」，提供一定比例的綠電採購量給出口導向的中小企業。