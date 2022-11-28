人民幣兌美元在岸價（CNY）28日下午收跌384基點（bp），創逾半個月低；盤中一度跌破7.24元，低見7.2408元。

人民幣兌美元在岸價收報7.1999元，較上周五下午4時30分收報7.1615元，大跌384bp或0.54％；較晚上11時30分最後成交價7.1635元，走弱364bp。

離岸價（CNH）一度逼近7.26元，低見7.2592元，截至下午5時49分，離岸價報7.2107元，在岸價報7.1934元。

官方今日開出的中間價報7.1617元，較上周五報7.1339元，跌278bp或0.39％。

交易員指出，大陸疫情持續蔓延、民眾對防疫限制的不滿情緒給市場帶來更多不確定；盤初離岸及在岸價均大跌，隨後在逢高結匯盤及美元反覆調整，助力人民幣收窄跌幅。

另有交易員認為，隨著冬季臨近，大陸本土疫情可能進一步蔓延，未來幾周疫情防控可能繼續收緊，對經濟復甦的服貿影響日益明顯，人民幣即使反彈，也會相對偏弱。