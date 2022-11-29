隊長黃吉城表示，疫情候選人減少家戶拜票，廣告看板與往年相比至少多3成以上。(清潔隊提供／吳建輝彰化傳真)

彰化市清潔隊派出5輛回收車專門拆卸競選廣告物，班長說以現有人力半個月都拆不完。(清潔隊提供／吳建輝彰化傳真)

黃吉城還說，因為接下來就要全國清潔周，因此要趕在這之前清掃完畢，後續還要進行分類、拆卸等動作，預計花費一個禮拜的時間來做清掃，盡快恢復市容整潔。(清潔隊提供／吳建輝彰化傳真)

九合一大選落幕，但辛苦的才要來，彰化競選旗幟與大型看板陸續拆除，員林清潔隊從禮拜一開始回收至少16噸的選舉垃圾，隊長黃吉城表示，疫情候選人減少家戶拜票，廣告看板與往年相比至少多3成以上；彰化市清潔隊派出5輛回收車專門拆卸競選廣告物，班長說以現有人力半個月都拆不完。

今年因為疫情關係，投票率低，選舉氣氛相比往年都要冷，原以為競選廣告、看板會因此減少，但根據清潔隊人員出去拆卸發現，其實是不減反增，原因是因為候選人減少接觸型的活動，掃街家戶拜票等，因此只能透過更密集的廣告看板來增加曝光度。

黃吉城表示，競選相關廣告並沒有減少，從禮拜一開始已經派出８組人力，每組３人在市區拆卸整理廣告旗幟、看板等等，以每台車可裝載1.8噸來算，已經載回9輛超過16噸的選舉垃圾，今年流行在電線桿裝設大型落地看板，還有搶救的貼紙，因此增加體積與拆卸難度。

黃吉城還說，因為接下來就要全國清潔周，因此要趕在這之前清掃完畢，後續還要進行分類、拆卸等動作，預計花費一個禮拜的時間來做清掃，盡快恢復市容整潔。

彰化市清潔隊也說，以目前每班人力來看，就算半個月也拆不完，因此只能調動加班人員來協助，有些布條掛在三四樓的高空，另外還有大型看板掛在特定道路等非清潔隊管轄的地方，也呼籲候選人能夠主動拆除，避免增加清潔隊困擾。