有民眾向媒體爆料，稱高市府環保局放任清潔隊員在資源回收車貨斗加裝鐵網柵欄，且僅用繩子綁上保麗龍板，以提高回收車的高度及容量。對此，高市府環保局回應，已第一時間通知各區清潔隊，資收車若有擅自改裝或加高情事，應即刻拆除並恢復車輛領牌時原樣 。

「難道要等到違法加裝的柵欄或回收物掉落砸傷人再鞠躬道歉？」民眾踢爆，高市府環保局的資源回收車，因貨斗高度不足，導致大型回收物高度可能超出貨斗，然而環保局不選擇適當的車型作業，卻放任隊員自行在回收車上加裝鐵網或柵欄，根本藐視勞工安全與公共安全。

對此，高市府環保局回應，針對資源回收車加掛臨時性細網一事，經請教公路機關主管機關確認有違反《道路交通管理處罰條例》之虞，因此，已在第一時間通知各區清潔隊，資收車如有擅自改裝或加高的情形，應即刻拆除並恢復車輛領牌時的原樣 。

另外，環保局也已經通知各清潔隊統計並回報因執行勤務有加高資收車貨斗的需求數量，後續將依循相關程序幫車斗加高，並辦理車輛變更登記，以符合規定。