大陸A股23日收盤小漲，滬指收報3,096.91點，漲0.26％，成交額人民幣（下同）3,564億元。深成指收報10,972.81點，跌0.27％，成交額4,714億元。創業板指收報2,340.34點，跌0.14％，成交額1,643億元。

新浪財經報導，滬指23日窄幅震盪，深成指、創業板指盤中跌幅超過1％，午後探底回升翻紅。

盤面上，太陽能、儲能等類股23日午後展開反彈，清源股份、歐晶科技、寶光股份、深賽格等漲停，通靈股份漲超14％。中字股族群繼續爆發，國企改革概念掀漲停潮，中國交建、中鐵裝配、中材節能、中鋁國際、中國海誠等近20股集體漲停。

下跌方面，醫藥股陷入調整，新冠藥、中藥方向領跌，眾生藥業、華森製藥、啟迪藥業、金花股份、特一藥業等多股跌停。

以每日額度餘額口徑，北向資金截至23日A股收盤淨流入38億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入16億元。主要行業ETF漲跌不一，碳中和龍頭ETF漲近2％，新能車ETF漲0.66％，創新藥ETF跌近3％，醫藥ETF跌2.6％。

另外，大陸商品期貨多數收漲，低硫燃油漲逾3％，棕櫚油、滬錫、紙漿漲逾2％，原油、豆粕漲1％；生豬跌逾3％，紅棗、滬鋅跌逾1％。

恒生指數收跌1.31％ 嗶哩嗶哩挫逾8％
大陸A股早盤走軟 跌0.81％
上證指數收漲3點 中止連四跌
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