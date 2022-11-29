滬深兩市29日雙雙收漲，上證指數收漲2.3％，重新站上3,100點整數大關。滬深兩市交投暢旺，成交額合計為人民幣（下同）9,681億元。

香港信報報導，上證指數29日開高走高，盤中最多上漲73點，漲幅為2.39％，高見3,152點，終場收報3,149點，上漲71點，漲幅為2.31％，成交額為4,391.03億元。

深證成指29日盤中最多上漲283點，漲幅為2.62％，高見11,112點，最終收報11,089點，上漲259點，漲幅為2.4％，成交額為5,290.16億元。滬深300指數收報3,848點，上漲115點，漲幅為3.09％。創業板指數收報2,339點，上漲40點，漲幅為1.78％。

大陸證監會28日決定在股權融資方面調整優化五項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資等，激勵房地產股29日漲逾4％、水泥股漲逾2％。

其他類股普遍上漲，飯店旅遊股漲逾6％，金融股漲逾5％，生物製藥、醫療器械、煤炭股漲逾2％。鋼鐵、化工、基本金屬股漲逾1％。石油股持穩，電力股偏軟。