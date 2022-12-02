烏魯木齊市人民政府新聞辦公室2日上午召開新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會。烏市宣傳部長隋榮通報烏魯木齊市有序推進復工複產情況表示，將指導商業綜合體、大型生活超市、酒店、飯店、滑雪場等經營單位，做好營業場所環境消毒、張貼場所碼、員工閉環管理等準備工作，有序恢復經營活動。

烏魯木齊市將進一步加大復工復產、復商復市力度，由疫情防控部門會同行業主管部門，指導閉環管理企業進一步優化疫情防控措施和作業流程，分類有序恢復常態化生產模式；指導商業綜合體、大型生活超市、酒店、飯店、滑雪場等經營單位做好營業場所環境消毒、張貼場所碼、員工閉環管理等準備工作，有序恢復經營活動。同時，積極協調解決企業復工復產過程中遇到的實際問題。

隨著疫情防控形勢持續好轉，經烏魯木齊市疫情防控工作指揮部研究決定，自即日起，低風險區市民可以跨區活動，禁止前往高風險區。