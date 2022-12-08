台中李方艾美酒店二樓新食譜全日自助餐廳有台中唯一現點現烤的燒烤各式排餐區，不論想吃豬排、雞排或者牛排、羊排通通都有。（馮惠宜攝）

台中福華大飯店即12月12日迎接27歲生日，一口氣祭出「歡慶27，與你同樂」住房專案、館內餐廳內用餐享88折、饗福商城品項折扣、粉絲團抽獎多項折扣回饋。（台中福華飯店提供／馮惠宜台中傳真）

年底最大雙12購物節即將到來，不只電商瘋狂推促銷，飯店業也搭上熱潮，其中李方艾美酒店二樓的新食譜全日自助餐廳推出優惠超值回饋，只要身份證同時對中1和2兩數字，就能享有限定日全時段用餐8折優惠；而台中福華大飯店一口氣祭出住房專案、館內餐廳內用餐享88折、饗福商城品項折扣、粉絲團抽獎等多項活動回饋。

位於台中李方艾美酒店二樓的新食譜全日自助餐廳，午晚餐時段供應近百道多國料理，包含手卷、壽司、精緻小菜、煮物、揚物、生魚片等各式日本料理；淡菜、鮮蝦、章魚等冷盤海鮮；精選各國湯底的現煮麵食區、特色熱菜區、手工窯烤披薩區、蔬果沙拉吧以及現點現烤的燒烤排餐區、手工甜點、義式冰淇淋等應有盡有。

慶新餐廳開幕加上雙12購物節到來，12月9日起到2023年1月10日該餐廳推出身份證字號同時對中1和2，就能享有全時段用餐八折優惠，唯12月23日到25日除外，且不管幾人同行都適用。

台中福華大飯店適巧12月12日也是周年慶，歡慶飯店27周年慶除推出「歡慶27，與你同樂」住房專案入住高級單床雙人房只要2788元，若是身分證號碼又同時擁有2和7的民眾，即贈送兩客精緻早餐；餐飲方面館內餐廳3F覓舍、3F江南村、16F海華樓在12月12日到16日享內用88折優惠。

而台中福華電商平台饗福商城也「有福同饗」慶週年，推出饗福常溫牛肉麵兩盒999元優惠，另，台中福華寢具精品「買一被送二枕」；消費者在台中福華粉絲團按讚分享周年慶活動貼文，還可抽精緻客房住宿券、冷凍年菜組、常溫鮑魚佛跳牆及雪蛤燕窩飲總等精美獎品。