年底最大雙12購物節即將到來，不只電商瘋狂推促銷，飯店業也搭上熱潮，其中李方艾美酒店二樓的新食譜全日自助餐廳推出優惠超值回饋，只要身份證同時對中1和2兩數字，就能享有限定日全時段用餐8折優惠；而台中福華大飯店一口氣祭出住房專案、館內餐廳內用餐享88折、饗福商城品項折扣、粉絲團抽獎等多項活動回饋。
位於台中李方艾美酒店二樓的新食譜全日自助餐廳，午晚餐時段供應近百道多國料理，包含手卷、壽司、精緻小菜、煮物、揚物、生魚片等各式日本料理；淡菜、鮮蝦、章魚等冷盤海鮮；精選各國湯底的現煮麵食區、特色熱菜區、手工窯烤披薩區、蔬果沙拉吧以及現點現烤的燒烤排餐區、手工甜點、義式冰淇淋等應有盡有。
慶新餐廳開幕加上雙12購物節到來，12月9日起到2023年1月10日該餐廳推出身份證字號同時對中1和2，就能享有全時段用餐八折優惠，唯12月23日到25日除外，且不管幾人同行都適用。
台中福華大飯店適巧12月12日也是周年慶，歡慶飯店27周年慶除推出「歡慶27，與你同樂」住房專案入住高級單床雙人房只要2788元，若是身分證號碼又同時擁有2和7的民眾，即贈送兩客精緻早餐；餐飲方面館內餐廳3F覓舍、3F江南村、16F海華樓在12月12日到16日享內用88折優惠。
而台中福華電商平台饗福商城也「有福同饗」慶週年，推出饗福常溫牛肉麵兩盒999元優惠，另，台中福華寢具精品「買一被送二枕」；消費者在台中福華粉絲團按讚分享周年慶活動貼文，還可抽精緻客房住宿券、冷凍年菜組、常溫鮑魚佛跳牆及雪蛤燕窩飲總等精美獎品。
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