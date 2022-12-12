momo富邦媒（8454）公告11月合併營收約145.4億元，創下開站以來單月最佳表現，年增達18.8％。累計1月至11月合併營收約938.8億元，已超車去年全年，年增16.8％，累計營收突破歷史新高。

綜觀11月份營運表現，雖面臨去年高基期，momo網路購物營收仍再次刷新單月歷史紀錄，年增達20.1％，業績佔比為全公司營業額的97.3％，規模攀上新高峰。

富邦媒表示，網路購物優異的表現，主要受惠於雙11強勁的買氣。今年雙11檔期，momo集結超過2萬個品牌、數百萬件商品陣容，除了挑戰全年最佳入手時機，同時拉長活動戰線、升級回饋力道，在11月1日暖身慶活動開跑不到十分鐘即繳出破億佳績。11月1日至11月11日檔期業績更締造為日均4倍的亮眼表現，瀏覽量年增高達47％，顯見今年momo雙11獲得消費者廣大的回響。

延續雙11熱潮，momo《12.12年終盛典》買氣也持續升溫，開跑至今人流年增近3成。

momo雙12不容錯過的重頭戲，包括「集氣點燈瓜分200萬」活動，12月12日前凡單日累積消費達1,212元就可點亮一盞燈（每人限點一盞），點燈數達指定三大門檻，參與點燈的消費者即可依12月12日單日累積消費金額佔比瓜分獎金。

momo雙12更獻上「萬份1212限定美食」，包含超夯火鍋店「石二鍋上選豬肉盤」，以及人氣餐廳「21世紀紫玉地瓜球」，12月12日當日累積消費滿1,212元，即可於12月13日指定時段限量登記領取。年末之際由momo帶你來一趟「五星級飯店住宿」旅行，只需要在12月14日前不限金額下單並完成登記抽獎，就有機會拎包入住放鬆享受。

富邦媒持續挑戰營運高峰的同時，ESG的表現亦獲得各方的表揚！momo已連續六年榮獲TCSA台灣企業永續獎，今年除了獲頒綜合績效「台灣百大永續典範企業」、永續報告「貿易百貨 第1類金級」，在單項績效獎中更獲得「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」的榮耀，肯定momo全體員工攜手推動企業永續的耕耘與努力。

員工為企業發展重要的核心競爭力，momo重視員工的福祉，積極打造友善職場的環境。富邦媒今年度獲頒「臺北市職場性別平等認證金質獎」的殊榮，此獎項為全國首創、亞洲首個推出性別平等認證的獎項。基於產業特性，momo女性員工占比超過6成，獲頒此獎項彰顯momo在建構女性培力、優於法規的友善孕育環境、彈性工作安排、建構友善安全職場環境等成果卓越。