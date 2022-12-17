金沙鎮長吳有家(中)也變身成聖誕老人上台大秀舞技，獲得全場如雷掌聲。(于家麒攝)

與會貴賓們也都cosplay成卡通人物，炒熱聖誕節過節氣氛。(于家麒攝)

近6公尺高的聖誕樹主燈被LED金穗燈海包圍，民眾爭相拍照。(于家麒攝)

藝人輪番上陣演唱一首首膾炙人口的歌曲，聽得台下觀眾如癡如醉。(于家麒攝)

「老牌天團」動力火車(前2)壓軸上陣，演唱經典名曲「忠孝東路走九遍」，將全場氣氛炒到最高。(于家麒攝)

「2022金沙鎮風獅爺瘋音樂x快閃市集聖誕嘉年華」今(17)日在沙美老街盛大登場，晚間18時由金門副縣長李增財及金沙鎮長吳有家與貴賓一同進行點燈儀式，正式展開為期2個月的系列活動，當主燈亮起的那一刻，天空也飄下了浪漫的人造雪，全場近2000人尖叫HIGH爆，提早歡慶耶誕節。

此次的聖誕燈飾佈置，設計理念融入象徵星願、星光、璀璨、及希望的閃耀元素，被上萬LED金穗燈包圍，位於鎮公所旁的聖誕樹主燈更高達近6公尺，已成為到場民眾爭相拍照的新景點。點燈開始前，更有金門在地「自造音樂工作室」，透過音樂傳遞「沙美生活的N種可能」，為掛滿許願小卡的「希望之樹」，點亮希望。

點燈儀式正式開始後，沙美老街懸掛的所有聖誕裝飾燈光瞬間亮起，金門地區的首場「浪漫飄雪秀」也同時啟動，瞬時間天空飄下靄靄白雪，嗨翻全場；不過由於風大，加上這「白雪」其實是人造泡沫，一下就被風吹散，也引起很多民眾大呼「不過癮」。

活動緊接著由主辦單位邀請來的表演團體及藝人輪番上陣、帶來精采演出。首先由金門地區的candy小女孩帶來動感舞曲暖場，緊接著KDC舞團身著火辣的聖誕裝登場，帶來一連串勁歌熱舞嗨翻全場，金沙鎮長吳有家也變身成聖誕老人上台大秀舞技，獲得全場如雷掌聲。

晚會重頭戲藝人表演重磅登場，「大牛哥」羅時豐、張語噥、溫妮接力演唱一首首膾炙人口的歌曲，聽得台下觀眾如癡如醉，還有不少粉絲特別從台北、高雄跨海來金門追星，也令台上演唱的歌手們萬分感動；活動最後由已經是第2次受邀到金沙表演的「老牌天團」動力火車壓軸上陣，演唱經典名曲「忠孝東路走九遍」更將全場氣氛炒到最高，讓現場近2000名觀眾提早過了一個難忘的聖誕節。

金沙鎮長吳有家表示，今年的聖誕嘉年華有非常多的攤位和活動，人潮更多也更熱鬧，連續兩天的活動皆於上午10點登場，除了音樂饗宴、親子手作以及快閃市集等一系列活動，也邀請許多歌手藝人一起來陪鄉親過聖誕，鎮公所未來也會更努力把金沙地區的活動辦得越來越好、越來越熱鬧。

鎮公所表示，連續兩天活動皆於上午10時登場，除了音樂饗宴、親子手作以及快閃市集等一系列活動，鎮長吳有家也扮演聖誕老公公，親自發送聖誕禮物給現場的鄉親朋友們，熱鬧非凡。

金沙鎮公所也提醒，明(18)日上午10時至下午17時仍有momo家族哥哥姊姊藝人表演、親子手作、年輕學子載歌載舞，鎮長吳有家也會扮成聖誕老公公，親自發送聖誕禮物給現場的鄉親朋友們，而現場主題燈光秀每日下午5時30分至晚間9時30分都會亮燈，歡迎鄉親攜家帶眷一同到場看表演、逛市集，和聖誕燈飾拍照打卡，一起感受歡樂的過節氣氛。！