受惠於防疫逐漸放寬、雙11銷售量創高、以及互聯網財報符合預期，三箭利多齊發，激勵陸股近期走勢。中信中國50ETF（00752）經理人詹佳峯25日表示，大陸短期不利因素逐漸降低，隨互聯網業績逐漸轉佳，市場預估明年淨利潤有望達雙位數成長，大陸互聯網、電商族群向上動能轉強，建議投資人可逢低入手中國電商為題的ETF，以迎接政策帶來的爆發力。

詹佳峯表示，先前嚴謹的防疫政策以及嚴格的互聯網管控，對中國經濟、互聯網發展造成衝擊，但近期多項政策鬆綁，像是防疫政策將將隔離期間縮短為「5+3」、入境航班增加以及減少全員管控等20項措施，有望舒緩經濟活動延宕，陸股連帶掀起一波慶祝行情。

繼中共20大政策支持數位經濟之外，互聯網利多消息近期也不斷湧現，詹佳峯指出，隨前波雙11落幕，雖未如前幾年高成長紅利，但憑藉著直播帶貨，銷售量仍創新高，且雲端運算技術也使成本降低，11月中概股財報陸續公告，目前已公布的大型互聯網企業公布的財報，大多符合市場預期，估計當防疫政策逐漸放寬，中國互聯網財報相當值得期待。

詹佳峯表示，中共近期對電子遊戲態度也大轉向，從先前的停止遊戲版號授權並嚴格審查，最近開始將深度挖掘遊戲產業的價值，大型科技公司的多款遊戲也於上周順利審批過關，可見中共對遊戲產業的打壓力道逐漸放緩，未來遊戲版號的授權有望獲得快速批准，帶動互聯網營運升溫。

展望後市，詹佳峯指出，不論是防疫措施，或是鬆綁互聯網管控，對為大陸電商、遊戲等族群帶來好消息，大陸大型電商、互聯網平台業績動能逐漸轉強，市場對其自由現金流之預估也穩定增長，更有利於互聯網龍頭核心業務拓展，整體而言，中國互聯網最壞的時期已過，未來反彈動能相當強勁，投資人不妨可開始布局。