近期醫療保健類股表現不俗，以近三個月來看，NBI生技指數上漲近8.15％，表現更勝美股三大指數，連帶生技醫療基金同期間漲多於跌，主要因生醫產業釋出利多消息不絕，新藥解盲、新技術進展，且產業營運與獲利穩健，持續吸引市場目光，中長期表現仍看好，有利妨透過生技醫療基金或ETF介入布局，掌握投資契機。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，為壓制居高不下的通膨，聯準會（Fed）今年展開積極升息政策，且這次升息循環，也創下2006年以來最快的升息幅度，通常在高利環境下，相對有利於價值股表現，近期各產業中以大型生技、醫療保險股表現較佳。就企業財報來看，生技醫療產業仍有7成以上獲利優於預期，顯示基本面依然穩健。

曾盈甄指出，後市從評價面來看，生技醫療產業不僅擁有誘人的低估值，長期也擁有極大的發展潛能，同時各大藥廠頻頻釋出新藥解盲成功、上調年度展望等利多消息。其他次產業如新世代醫材應用、基因療法等也如火如荼發展中，加上人口老化趨勢，使得大眾對藥品與醫療服務的需求增加，對產業長期發展依舊看多，有利逢低布局，提升整體潛在收益。

建議可透過生技ETF來介入布局，其中NBI生技指數，網羅全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，投資題材包括疫苗、癌症、基因療法等，佈局相關ETF有助一次掌握生技業投資機會。