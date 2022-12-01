國民ETF元大高股息(0056)今年度每受益權單位分配史上新高2.1元，10/19除息後發揮填息力，於12/1盤中最高達25.97元完成填息，僅花費32個交易日，創史上第四快紀錄。

0056選股邏輯簡單，兼顧市值流動性並追求高股息投資成果，自2007年成立以來，歷經多次市場多空考驗，持續繳出穩定亮眼的配息成績單，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，並繼2021年以12個交易日填息後，今年亦僅用32個交易日完成填息，達成連續12年填息的紀錄。

0056優異的連續配息與填息表現，讓其成為許多投資人存高股息ETF的必備基本款，根據證交所最新定期定額交易戶數統計，0056定期定額交易戶數已達12.7萬人，大幅領先傳統存股台積電的5.7萬人、玉山金的3萬人、兆豐金的2.9萬人，以及中華電的1.1萬人；同時在今年除息後，0056規模與持有人數持續向上成長，截至11/25當周，規模來到1,694億元，持有人數則達86.4萬人，超越鴻海、開發金，位居台股第四多。

元大高股息ETF研究團隊表示，從以上數據可看出，愈來愈多投資人已體認到想要長期領股息，就要找一個會定期依市況調整投資持股，且能分散單一個股風險的優質標的，相較於個股有個別公司及產業風險，以往的高殖利率股不一定未來也是，0056本身持股分散，定期依指數選股邏輯調整成分股，投資人對這樣的機制可以抱持信心，確實是長期存股領息的極佳投資標的。

0056所追蹤標的指數「富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數」（簡稱臺灣高股息指數），預計自今年12月16日收盤後，成分股檔數將由30檔增加至50檔，在臺灣高股息指數成分股變動正式生效後，0056將依據最新成分股名單進行調整。元大高股息ETF研究團隊指出，投資人可視本次調整為與時俱進的優化，在台股企業配息能力大幅成長下，0056成分股檔數增加不會改變既有的高股息特色，且同時能降低單一個股的影響性，並增加涵蓋產業數。依2022年6月指數成分股調整數據，若納入50檔成分股，相較於30檔成分股可使個股平均權重自3.3%降至2.0%，涵蓋產業數從9個增加至15個，在預估殖利率未有顯著變化的前提下，更加分散風險並降低預期波動度。