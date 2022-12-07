2023年金控公司配現金股利有「轉機」？金管會主委黃天牧7日在回答立委賴士葆質詢時表示，配息是要在金融機構基本財務健全情況下發放，「要看金融機構提出的方案」。即金管會不排除可討論應變方案，讓金控公司在有獲利且資本適足率健全的情況下，能回應投資人想配現金股利的需求。

國內14家上市金控到9月底，只有七家未分配盈餘高於淨值下其他權益的評價損失，即有配現金股利的能力，但隨著股市及債市回升，加上金控第四季獲利還可能增加，淨值下評價損失可能減少。

最重要的是四家金控旗下壽險公司10月1日進行資產重分類，淨值回升3,444億元，金管會要求淨值回升的數字，壽險子公司及金控都要同步提特別盈餘公積，這樣不止壽險子公司無力上繳現金股利，金控的提存還可能吃掉其他子公司的獲利，金控可能要求提存特別盈餘公積數字，限於壽險子公司獲利，以爭取配發現金股利的空間。

黃天牧對明年是否只有一半金控可以發現金股利，回應要看金融機構提出的方案，亦即有討論的空間。

負責檢視金控現金股利政策是否合宜的銀行局局長莊琇媛亦表示，要發現金股利會先了解三大指標，一是金控集團今年獲利狀況，二是配現金股利的資金來源，三是資本適足率是否充足，再整體考慮。

莊琇媛指出，金控公司配息來源是來自銀行、保險及證券子公司上繳現金，銀行局會先調查金控集團獲利狀況，今年因為金融市場變動大，各金控獲利狀況不是那麼理想，第二會了解配息來源是來自哪部分，再整體考量，即先前有金控提出資本公積配息等，第三是資本適足性充足，若盈餘狀況還可允許，才可能配息能力，尤其是現金配息。

莊琇媛強調，若是股票配息，資本還是留在集團裡，會樂見其成。