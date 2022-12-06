小編今天（6）精選5件不可不知的國內外財經大事。歷經三年抗「疫」，大陸正步上解封之路，準備迎接疫後新生活。5日大陸多地取消常態化核酸檢測，進出公共場所不再查驗核酸結果。外媒披露，大陸擬於7日宣布新版10條防控措施，並正式下調新冠肺炎的傳染病防控等級。世界衛生組織（WHO）官員表示，樂見中國調整防疫策略。

【1】多地解「核」 陸防疫鬆綁來真的

大陸衛健委5日通報，4日共新增4,247例本土確診和25,477例本土無症狀感染個案。儘管廣東、北京和重慶等地仍現疫情，但在國務院防疫方針轉向下，嚴密封控的大陸一改近三年來的核酸普篩常態，多地於5日宣布，不再展開常態化核酸檢測，進入公共場所或搭乘公共交通工具，不再查驗核酸陰性證明。

【2】法人搶買 0056準成份股爆量

今年上市櫃獲利將大放異彩，獲利上看4.3兆元、配息挑戰2.8兆元，有望雙雙寫下歷史新高，0056元大高股息ETF追蹤的台灣高股息指數最新季度調整，首度將成份股上調至50檔，此次一口氣增加26檔高殖利率績優生，發布後首日交易奇鋐衝上漲停、大成鋼等15檔收漲。

【3】外資淨匯入創高

金管會5日公布，11月底外資累計淨匯入2,167.71億美元，等於11月單月增加92.2億美元（約新台幣2,849億元），創下外資史上單月最大淨匯入金額，比先前單月淨匯入第一名、2005年12月的85.27億元，還多出6.93億美元。

【4】十大央行狂升息 今年達96碼

為對抗頑強不屈的通膨壓力，全球央行上月再度加速升息腳步，其中，全球十大主要國家央行在11月一共調升14碼（350個基點），這也讓上述央行今年來累計升息幅度已高達96碼（2,400個基點）。

【5】中華郵政明年加碼台股 縮水

擁有7.79兆元龐大資金部位的中華郵政，明年預計將加碼台股約100多億元，較今年目前實際投入289億元的金額明顯縮水。中華郵政主管指出，今年台股波動劇烈，但仍交出正報酬的成績單，今年以來台股報酬率約3％，未來將精選現金殖利率好、產業前景看好的股票，包含元宇宙、ESG、高股息殖利率、5G、電動車、電池等個股，ETF則選擇ESG、高薪、高股息等。