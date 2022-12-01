受惠台股大漲，「國民ETF」元大高股息ETF（0056）1日完全填息，僅花費32個交易日，改寫史上第四快填息紀錄，規模達1,715億元新高，且為連續12年完成填息，85萬股東賺取配息紅包。

0056今年度每受益權單位分配2.1元，創下歷年新高，在台股連續反彈之下，股價穩步向上，1日完全填息，成功填補除息缺口，盤中暫報25.85元，上漲0.78％。

此外， 0056所追蹤的「臺灣高股息指數」成分股檔數將會由目前的30檔增加至50檔，預計12月16日生效。