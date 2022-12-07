下周美國聯邦準備理事會(Fed)將召開利率決策會議，恐續啟動升息，周二美股四大指數齊降，晶圓雙雄ADR下跌逾2.5%，周三台股開跌20.8點報14708.08點，上演折返跑的戲路，早盤翻紅後最高達14823.15、上漲94.27點，隨後再下拉14633.06點，午後再起二次攻勢仍難挽回紅盤，尾盤台積電最後一盤爆出7528張成交量，翻黑下拉拖累大盤收在最低，高低差達193.14點，14800得而復失，14700亦保不住，回測14600、月線。

周三終場，加權指數下跌98.87點或0.67%，報14630.01點，成交量略升至2473.48億元；櫃檯指數下跌2.77點或1.46%，報187.27點，成交量降至808.30億元。

台股ADR周二皆墨，台積電、聯電ADR雙雙下跌逾2.5%，日月光ADR也跌1.04%。權值王台積電(2330)美國廠舉行移機典禮，股價未顯激情，開低在477元後盤中居平盤之上，最高達485.5元，但尾盤難守紅盤，最後一盤爆出7528張成交量，一口氣再拉低2.5元股價，收跌0.63%報475元，月線得而復失。11月營收創8個月新低的聯電(2303)下跌近2%，日月光投控(3711)亦下跌再度失守百元關卡，聯發科(2454)、鴻海(2317)等均下跌約1%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)跌幅更超過2%，電子股上演驚「紅」一撇的失落戲碼。

玻陶、百貨強漲逾2%，名列上市漲幅冠亞軍，金融收漲0.8%，表現也不俗，食品、紡織亦收紅，其餘皆收墨，生醫、鋼鐵、航運跌幅相對有撐，電子零件跌2.88%最劇，電纜、光電也跌1.5%超過。電子、半導體跌1.13%、0.97%，其中電子成交比重6成告失。

600元以上的高價股，僅緯穎(6669)、AES-KY(6781)、富邦媒(8454)亮眼收紅，旭隼(6409)以及周四召開法說會的和泰車(2207)收持平，祥碩(5269)、世芯-KY(3661)、信驊(5274)則大跌3%以上，股王大立光(3008)跌1.31%報2260元，股后信驊守住2000元大關，外資升評喊話重返千金的譜瑞-KY(4966)亦收跌逾1%報811元。

升息腳步再起，加上金融市場回穩，以銀行為主的金融股獲利助益大，台新金(2887)、中信金(2891)、華南金(2880)、上海商銀(5876)、彰銀(2801)等表現不凡。航運翻臉，但族群漲跌互見，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)領航衝，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)則表現遜色，而散裝表現相對抗跌。

11月營收公布期，營收攻頂的健喬(4114)帶量鎖住45.10元漲停，營收利多加上台積供應鏈的帆宣(6196)早盤也攻上數月高價，雖然營收仍衰退但受惠大陸解封添動能的鮮活果汁-KY(1256)也一度衝漲停、收漲半根漲停板。

雖然近期美國經濟數據好轉，但市場仍預估將升息2碼，恐怕引發經濟衰退疑慮，2023年若持續激進升息，美國經濟的傷害會更大。台股周二為第四季反彈以來，首度出現一根實體的長黑棒，5日線已下彎，短線預期在高檔震盪。統一投顧認為，目前月線未跌破，且月線扣抵值扣在低檔，預期月線會有強力支撐，近期逢拉回可擇優布局。

美股連日疲弱，台股順勢封閉12月1日創高缺口，KD高檔交叉翻空，中信投顧則認為，台股需要時間跟空間適度消化上檔賣壓。