美股今天拉尾盤，道瓊指數勁揚528點，收復上週回檔部分失土。美國11月消費者物價數據、聯邦準備理事會（Fed）利率決策未來兩天將陸續出爐，投資人屏息以待。

3大指數收盤前一小時竄升，道瓊工業指數終場勁揚528.58點，漲幅1.58%，收在34005.04點。標準普爾500指數彈漲56.18點，漲幅1.43%，收在3990.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲139.12點，漲幅1.26%，收在11143.74點。

美股9日因最新生產者物價指數（PPI）漲幅高於預期、投資人擔心通貨膨脹前景而收黑，3大指數週線連2紅止步。道瓊指數與標普500指數上週分別回檔近2.8%、3.4%，那斯達克指數同期跌幅約4%。

歷經週末整理情緒，投資人信心明顯回升。標普500指數11大類股全面走揚，能源股在國際油價回穩之際勁揚2.5%，表現最佳。

波音（Boeing）受印度航空（Air India）擬購機多達500架的報導激勵，股價漲逾3.7%，為道瓊指數表現最棒的成分股。科技權值股方面，微軟（Microsoft）股價勁揚2.9%，蘋果（Apple）與亞馬遜（Amazon.com）漲幅都超過1.6%。

費城半導體指數上漲2.14%。輝達（NVIDIA）與超微（AMD）股價都漲逾3%；台積電美國存託憑證（ADR）下跌0.3%，是唯一收黑的成分股。

電動車大廠特斯拉（Tesla）股價重挫6.3%，今年市值蒸發逾半。根據「富比世」（Forbes）雜誌排名，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）不再是全球首富，頭銜讓給酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）掌門人阿爾諾（Bernard Arnault）及家族。

美國通膨接近40年高點，聯準會今年積極升息因應，導致年初登上歷史高點的美股大幅回檔。隨著通膨顯現降溫跡象，投資人期盼聯準會放慢升息腳步，美股近期略見起色，標普500指數11月底重回近3個月高點。

投資人樂觀預期是否兌現，本週將見真章。

美國11月消費者物價指數（CPI）數據預定13日公布，與此同時，聯準會召開兩天例會，最新利率決策與官員經濟預測將在14日美股午盤期間出爐。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）是否在記者會釋出更多明年利率走勢風向，深受矚目。

投資人普遍預期聯準會連4度升息3碼後，12月將決議升息2碼（0.5個百分點），政策利率達到15年高點。聯準會利率決策公布隔天，歐洲中央銀行（ECB）與英國央行英格蘭銀行（BOE）接力公布利率決策。

根據紐約聯邦準備銀行今天公布的11月消費者預期調查，美國民眾預期一年後通膨率為5.2%，比10月預期值低0.7個百分點。

民眾通膨預期降溫同時，華爾街分析師預期，美國11月CPI年增率降至7.3%，低於10月的7.7%及6月登上的40年高點9.1%。如剔除波動較大的食品與能源價格，市場預期核心CPI年增6.1%，低於10月的6.3%。