泰國央行周一表示，關鍵利率將繼續上升，一直到經濟獲得充分成長、通膨回復到目標水準之時，而政策正常化的逐步實現仍是合適的。

泰國央行(BOT)在聲明中說，全球貨幣的緊縮，對泰國金融情況影響有限。

央行說，泰國經濟和通膨前景與預期的相一致，但是如果前景發生變化，泰國央行準備進一步調整升息的腳步。

副行長Piti Disyatat在會議上說，泰國經濟預計在2023年下半完全復甦，屆時通膨將回落到央行目標區間的1%至3%。「所以升息會持續一陣子」，副行長並說，將視2023年下半的經濟狀況，再作決定。

泰國央行自八月以來，近三次會議已經把利率從0.50%低水準，升息了75基點(3碼)。央行預計1月25日舉行下一次會議，經濟學家預計會再升息。

與許多東南亞經濟體相比，泰國央行的升息周期不那麼咄咄逼人，因為其經濟落後於亞洲其它國家，而且關鍵的旅遊業今年才剛剛開始回暖。

央行此前曾預計，今年經濟成長3.2%，明年和後年分別為3.7%和3.9%。

央行也預計今年外國遊客人數將達到1050萬人次，2023年為2200萬人次，2024年為3150萬人次。相較之下，泰國去年僅有42.8萬人次的外國遊客。