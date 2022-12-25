嘉義縣長翁章梁宣誓就職嘉義縣第19屆縣長。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁偕夫人出席宣誓就職嘉義縣第19屆縣長典禮。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長翁章梁宣誓就職嘉義縣第19屆縣長後，與縣府同仁合照。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣第19屆縣長翁章梁以62.85％高票連任，25日宣誓就職，將以「勇敢超越，追求更好」的精神，繼續拚4年縣政發展，就職典禮結束後隨即批示3份公文，包括成立農工大縣前瞻策略委員會、核定本縣公立各高中小課桌椅汰舊換新計畫、生育多胎加碼倍增補助。

翁章梁表示，3個月內「前瞻策略委員會」將提出實際的改革行動綱領，讓縣府團隊與產官學合作同步推動全新政策。

另外，國中小課桌椅自2004至2005年更新1萬6000套後，至今未再編列經費改善，很多課桌椅使用超過15年，已不堪使用，預估需汰換2萬1983套課桌椅，以1套木製新型課桌椅單價1600元估計，總預算約3517萬2800元，將縣政府或委由學校統一採購，預計2023年底前全數汰換完成。

翁章梁還說，為鼓勵年輕父母生育，自2023年起新上路的生育補助政策，第2胎新生兒2萬4000元、第3胎新生兒3萬6000元、第4名胎以上10萬元；雙胞胎新生兒發給3萬6000元、3胞胎7萬2000元，補助倍增，生越多獎勵越多，讓年輕人敢生、願意生。

翁章梁表示，3份公文是接下來4年任期的第一步，代表不同領域的成長，會帶領縣府團隊繼續努力，感謝鄉親的支持，過去以農工大縣為努力目標，如今不只要推進農工大縣，還要「勇敢超越，追求更好」。