嘉義科學園區26日下午通過環評初審，環保署環評專案小組決議無需進行第2階段環評，逕提環評大會審議，嘉義縣長翁章梁感謝環評專案小組委員嚴謹審查，以及所有人的關心與努力，指南科管理局將送環評大會審查，順利通過的話，最快明年4、5月就能動土，加上其他產業園區啟動，希望大家多多來投資嘉義。

環評專案小組26日召開南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響說明書案第2次審查會，開發單位南科管理局針對前次環委意見等進行補充說明，並就委員關注焦點如再生水使用、園區用電、移補植物、生態監測、節能減碳等議題，承諾加強再生水規畫、檢討再生能源檢核、提高空地透水率及陸域生態監測後。

南科管理局表示，後續將加強園區使用再生水相關規畫，如水源交換辦理的使用量計算方式，以及用水管理，並評估以「用電度數」作為要求進駐廠商使用再生能源條件的可行性，另提升園區生產事業用地的空地透水率達90％，公園、滯洪池、綠地等透水率達95％以上的可行性，同時評估精準健康聚落、智慧載具聚落、智慧農業聚落等產業製程用水回收率提升至70％以上的可能性。

南科局會中指出，施工期間將針對環頸椎鳥巢調查，在4至7月繁殖期監測頻率2周一次，調整園區綠地範圍，或訂定園區西側產業用地內相關綠地規畫，將西側靠近故宮南院的景觀衝擊納入考量，並加嚴放流水重金屬鉛濃度，若地下有機汙染物測值超過地下水汙染監測標準時，將進行土壤有機汙染物檢測。

縣府表示，嘉義縣擁有大片平原與完整水利灌溉系統，農業地區在下一個世代高科技的研發及發展上將扮演重要角色，農業及高科技的結合發展新興科技，將是未來嘉義縣發展的模式。

縣府強調，透過嘉義科學園區作為加速器，鏈結大埔美精密機械園區、馬稠後產業園區、水上南靖產業園區、中埔公館產業園區、民雄航太園區 、水產精品加值園區，以支援合作、厚植群聚方式，強化產業群聚競爭力。