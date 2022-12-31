用鏡頭看台灣》鬼太郎疫情後移師海外 百隻妖怪現身華山文創 20:472022/12/31 中時 羅永銘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，炎亞綸30日受邀出席特展，和鬼太郎以及貓女人偶合影。（羅永銘攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022年適逢鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室特地選定今年，將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站就選擇台北華山展出，民眾滿懷欣喜帶著小朋友前往參觀。（羅永銘攝） 鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內的特別場景，讓民眾不停拍照留念。（羅永銘攝） 日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內的轉角展示可愛又有魅力妖怪油赤子。（羅永銘攝） 日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內展示可愛又有魅力妖怪傘妖，民眾用手機拍照留念。（羅永銘攝） 日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內的火炎洞窟，帶民眾深入體驗火焰與妖怪的世界。（羅永銘攝） 妖怪現身展場內的風雪洞窟，讓民眾覺得可愛無比。（羅永銘攝） 「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，小朋友開心前往參觀。（羅永銘攝） 日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內的妖怪，讓小朋友覺得恐怖又好玩。（羅永銘攝） 「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，有民眾打扮成鬼太郎前來參觀展覽。（羅永銘攝） 2012年在台北、台中締造45萬觀展人潮的鬼太郎展，疫情後首度移師海外舉辦展覽，帶著全新內容再度重返華山文創園區，特別以《鬼太郎》的100隻妖怪為主題，於12月31日至明年4月5日展出。 今年適逢鬼太郎作者水木茂的冥誕100週年，受邀出席的炎亞綸化身特展導覽員時表示：台灣有很多人喜歡各式各樣的妖怪，在我長大的那段期間，很多鬼屋也都在台北開，很多人也都很喜歡，所以我覺得台北很適合作為鬼太郎的起點。 當‧令‧美‧味－草莓季報到！ 台北萬豪草莓狂想曲下午茶開賣 吳怡農再談松機遷建 點名2機關本位主義是挑戰 竹客9002元旦起停駛！桃園「19條路線」 明年底恐大砍線 #鬼太郎 #妖怪 #台北 #水木茂 #鬼屋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市里辦共餐只辦到年底 綠議員批：柯P挖坑給蔣萬安跳 13:412022/12/30 政治 高端爆內線交易 王鴻薇：當初護航高端的人也推薦吳怡農 12:082022/12/31 政治 李四川曬101彩排照 霸氣喊這句讓網友狂讚 10:502022/12/31 政治 北捷運量較去年微增 截至下午5點達96萬人次 18:322022/12/31 生活 象限儀座流星雨、火星合月 1月4日接連登場 17:032022/12/31 生活 吳怡農批她貼標籤 王鴻薇反酸：丟紅帽子操作抗中保農 11:582022/12/31 政治 悼念Vivienne Westwood 台北旗艦店暫避四日、快閃店提早收攤 14:552022/12/30 生活 橄欖球企業聯賽》台北元坤擊敗元又興業闖冠軍戰 領隊頒發10萬元獎金 14:442022/12/31 體育 炎亞綸跨年前夕「百妖共舞」 曝過年紅包金額：喝醉很大方 18:462022/12/30 娛樂 綠委喊修法女性當兵 吳怡農：應一步一步來 13:072022/12/31 政治 跨年晚會今晚登場 北市府周邊交管、散場資訊一次看 10:462022/12/31 生活 柯曾說內湖交通沒救 李四川拋預約公車構想 04:102022/12/31 地方新聞 台北最High新年城 韓國碧昂絲鎮場 04:102022/12/30 生活新聞 女作家華嚴病逝台北 一生著述甚豐 作品曾受胡適追捧 18:502022/12/30 生活 安溥演唱會周邊商品被刷爆 聯成娛樂道歉加碼公布好消息 16:162022/12/31 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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