2022年適逢鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室特地選定今年，將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站就選擇台北華山展出，民眾滿懷欣喜帶著小朋友前往參觀。（羅永銘攝）

鬼太郎作者水木茂老師冥誕100週年，日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內的特別場景，讓民眾不停拍照留念。（羅永銘攝）

日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內的轉角展示可愛又有魅力妖怪油赤子。（羅永銘攝）

日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內展示可愛又有魅力妖怪傘妖，民眾用手機拍照留念。（羅永銘攝）

日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內的火炎洞窟，帶民眾深入體驗火焰與妖怪的世界。（羅永銘攝）

妖怪現身展場內的風雪洞窟，讓民眾覺得可愛無比。（羅永銘攝）

「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，小朋友開心前往參觀。（羅永銘攝）

日本水木工作室特地將全新企劃「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，展場內的妖怪，讓小朋友覺得恐怖又好玩。（羅永銘攝）

「鬼太郎妖怪100物語」搬來台灣，海外第一站選擇台北華山展出，有民眾打扮成鬼太郎前來參觀展覽。（羅永銘攝）

2012年在台北、台中締造45萬觀展人潮的鬼太郎展，疫情後首度移師海外舉辦展覽，帶著全新內容再度重返華山文創園區，特別以《鬼太郎》的100隻妖怪為主題，於12月31日至明年4月5日展出。

今年適逢鬼太郎作者水木茂的冥誕100週年，受邀出席的炎亞綸化身特展導覽員時表示：台灣有很多人喜歡各式各樣的妖怪，在我長大的那段期間，很多鬼屋也都在台北開，很多人也都很喜歡，所以我覺得台北很適合作為鬼太郎的起點。