台北捷運文湖線又出事！今（6）日傍晚5點多驚傳列車因故緊急剎車，有乘客來不及應跌坐在地上，而文湖線也因此停擺21分鐘，大量下班的民眾擠爆候車月台叫苦連天，甚至還有人說「文湖線水逆中」。對此，北捷也回應，因軌道出現障礙物才緊急煞車。

北捷晚間發布聲明，表示今日下午5點31分，一輛文湖線列車從松山機場開站往中山國中站時，突然偵測出軌道上有障礙物，因此列車自動開啟保護裝置停下，隨後便派人下軌道撿拾，於5點52分處理完畢，列車也恢復行駛，而該障礙物疑似是「道旁通訊設備更新材料」，詳細狀況待收班後會深入調查。

根據《台視新聞網》報導，一名當時在該列車最末端的乘客表示，列車在轉彎的瞬間緊急煞車，全部的乘客反應不及，還有人因此摔倒在地，大家因此擠成一團，原以為列車已經到站，殊不知卻動彈不得，停了大約5分鐘後，列車才緩慢進站讓乘客下車。

除此之外，由於當時適逢下班時間，在文湖線等車的民眾也不好受，有候車的民眾曬出實況照片，直說「文湖線水逆中！」其中可見，候車月台被人潮占據，排隊上車的民眾幾乎找不到隊伍的盡頭，景象堪比跨年，路人紛紛拿起手機拍照記錄。