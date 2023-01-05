時光荏苒，虎年即將進入尾聲，台北孔廟用滿滿的書墨香準備迎接兔年到來，在年節前邀請書藝家揮毫春聯，同時還可自行動手剪春並體驗版印斗方與紅包袋，讓大家除舊布新歡喜迎春，歡迎民眾蒞臨台北孔廟提前感受年節熱鬧氛圍，邁向嶄新的一年。

台北市孔廟管理委員會表示，透過春聯上充滿祝福的字句帶動過年氣氛，還可體驗台北孔廟限定版的版印斗方、紅包袋與生肖剪紙，斗方上的兔子啣著象徵智慧的毛筆，另一款兔子則啣著象徵聰明的蔥，期盼來年大家揮別疫情，智慧兼備且揚眉吐氣鴻圖大展。

活動期間為1月8日週六上午10時30分至12時及13時30分至15時在孔廟大成殿盛大舉辦，當日上午10時至12時、13時30分至16時30分還有鴻兔大展剪紙趣，歡迎10歲以上兒童與家長前來體驗，把可愛「鴻兔大展剪紙」帶回家。

台北孔廟一連串精采的兔年迎春活動將於農曆年前的週末1月8日上午，由「桃符翰墨香 斗方玉兔祥」、「鴻兔大展剪紙趣」揭開序幕，歡迎親臨現場感受書法藝術的魅力風采，活動皆完全免費參加；接續1月22日至1月26日(初一至初五)舉行春節系列活動，歡迎闔家蒞臨孔廟共享歡度快樂時光。