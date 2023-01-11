年節將近，各家精品紛紛推出應景新品及活動，增添新氣象。旺代旗下品牌日本Noritake推出冬日慶典餐瓷系列，並邀請曾為日本皇室獻藝的瓷藝彩繪大師山田智嗣來台，親赴展示現場示範妙筆，以「堆疊技法」讓繪製呈現立體感，又以「拍打技法」展現出細膩層次，兩種技法交互運用，繪製他最擅長的風景經典名畫如《神奈川沖浪裏》以及栩栩如生的動物面貌，並為新年應景繪製吉祥白兔，在瓷器上增添了立體感與生動畫面，精湛手法堪稱國寶級，更以還有粉絲專程赴展示現場觀賞，欣賞他獨一無二的技藝。

彩繪大師山田智嗣現場手繪「盈月與兔」圓盤。（旺代提供）

SHANG XIA精品舉行迎新春藝術體驗活動，邀請賴彥廷現場指導。（溫博鈞攝）

剪紙藝術精緻有趣，帶來迎春喜氣。（溫博鈞攝）

另外，SHANG XIA精品開設「上下學堂」，舉行迎新春剪紙藝術體驗活動，邀請知名插畫家賴彥廷向現場參加者解說與示範精緻的剪紙藝術，鮮紅剪紙上呈現兔子活躍畫面，參加者在老師指導下興致勃勃，聚精會神地剪出極具吉祥感與喜氣的作品，參加者完成後充滿成就感，興奮表示「好像回到小學時的美術課！」