2023屏東熱帶農業博覽會將於14日盛大開幕，當中最令人期待的彩繪稻田「卡娜赫拉的小動物」已經完美成形，在鮮明色彩的襯托下，圖樣又美又萌，已有不少民眾前往搶拍，縣府指出，可預期再次掀起屏東彩稻觀光熱潮。

屏縣府指出，彩繪稻田是在稻米神農獎林清源所率領的團隊、也就是屏東縣水稻育苗技術改良協進會團隊的種植下，進行3D轉圖而成，完美結合傳統農業及現代科技，共同締造出大型地景藝術。

縣府表示，今年的活動場域雖因配合產業園區開發工程需要，較往年稍微縮小，從27公頃減至約12公頃，但內容更加精緻充實，除了彩繪稻田外，園區內從熱帶、亞熱帶到溫帶的植物、農業、水果等都有，歡迎全國好朋友安排新春遊程，到場見證屏東農業科技的進步。

縣府說，屏東熱博入園免門票，活動為期45天，從1月14日至2月28日止（除夕休園一天），共設置13個主題特色單元，包含彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、蘭花館、藝術盆栽展、省工農機展、水產館、木藝館、兔兔蘿蔔園、兔兔農場、豐年市集、動物好朋友、青草食農體驗等，融合農、林、漁、畜豐富展出內容，展現屏東農業軟實力。