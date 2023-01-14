彰化縣北斗奠安宮14日在廟前舉辦新春花燈大賞開燈典禮曁玉兔迎春大師春聯揮毫活動，在縣長王惠美、奠安宮董事長陳在等人的見證下，現場1200盞花燈同時點亮，陳在表示，花燈將從即起點亮到元宵節，歡迎全國鄉親一起來賞燈。

奠安宮每年花燈主題都結合地方人文、風俗、藝術，彰化人文薈萃，書法名家眾多，也結合大師春聯揮毫，一起寫下新年祝賀。（吳建輝攝）

王惠美表示，北斗奠安宮歷史悠久，近年年年舉辦「新春花燈大賞」活動，傳承傳統花燈技藝，也順勢點亮北斗帶動觀光，每年花燈主題都結合地方人文、風俗、藝術，彰化人文薈萃，書法名家眾多，也結合大師春聯揮毫，一起寫下新年祝賀。

而春節10天連假除了到北斗奠安宮賞燈外，縣府規劃了許多活動，即日起至2月28日止，彰化縣立美術館有「故宮國寶遊彰化2.0」，另外每天下午5點半至晚上10點，八卦山還有「2023卦山月影燈季」的美景；大年初一到元宵，溪州公園「2023花在彰化」，有精采的競賽機飛行表演，歡迎全國民眾一起來彰化走春。

奠安宮董事長陳在表示，感謝王縣長特別捐贈暖暖包與奠安宮一同發放物資，奠安宮將在大年初一至初五，每天上午9點30分到10點30分，下午2點30分到3點30分，發放「五福臨門」小紅包，不限量發送，要讓所有鄉親都得到媽祖的新春祝福。