「屏東燈節」是屏東縣2022年起首辦重大節慶活動，整合「縣民公園」、「萬年溪」、「勝利星村」三大燈區，將屏東市打造成「屏東燈區」的概念，「點亮、豐富屏東市」不僅使在地居民感到新奇，也讓外來遊客驚艷，扭轉外界對於屏東觀光的形象，形塑觀光亮點並行銷都會屏東！

農曆春節期間，國境之南活動滿檔，其中全台民眾引頸期盼的屏東燈節，以屏東綵燈節「萬年溪燈區」為雛型，並增加「縣民公園燈區」，還有「勝利星村燈區」，共三大燈區，分別以不同主題做燈飾規畫。

縣民公園 巴洛克藝術炫目

縣民公園燈區，燈飾設置地點以台糖縣民公園內及貫穿殺蛇溪周邊區域作為活動場地，以「巴洛克藝術」為主題，規劃10組以上燈飾，結合創意及美學，呈現具藝術性、魔幻感、整體感規劃，透過不同光影藝術裝置，打造一場感官饗宴，帶給遊客前所未有的賞燈感受。

▲屏東縣民公園燈區－南境之光。(圖／屏東縣政府提供)

萬年溪 進入夢幻樂園

萬年溪燈區，燈飾設置地點以屏東市萬年溪沿岸周邊地區為活動區域，以「夢幻樂園」做為主題，規劃15組以上燈飾，用活潑歡樂與繽紛場景呈現，例如：童話世界中的城堡、神秘的阿拉丁神燈、七彩耀眼的捕夢網等主軸，搭配3D水舞燈光秀展演，帶領大家進入魔幻森林的世界，展開一場歡樂的冒險。

勝利星村 漫步月球世界

勝利星村燈區，規劃於勝利區、遺構公園及通海區為主題進行策展，將園區打營造一個大型的月球世界，規劃10組以上燈座，結合園區的歷史建築，讓許多經典可愛的月兔穿梭於其中，同時也打造大型的月球廊道，讓民眾體驗漫步在浪漫的月球空間中，期望能從時間和空間上都能有全新的體驗。

▲勝利星村燈區—登月計畫。(圖／屏東縣政府提供)

（屏東縣政府廣告）