這次上漲，一方面是先前巴菲特加碼台積電ＡＤＲ的助攻，Nvidia則勇冠三軍，扮演重要角色。(圖/先探投資週刊提供)

十三日晚上，市場上大家都聚精會神關注十一月的ＣＰＩ數字，在美股開盤前，亮出來的數字是七．一％，是年增率，月增率逾○．一％，低於市場預期的七．三％及○．三％，而十一月的核心ＣＰＩ月增○．二％，年增六％，也低於市場預期的○．三％及六．一％，這個情況跟上周五公布的ＰＰＩ按年升七．四％，按月升○．三％，ＰＰＩ年增也由六．八％緩緩降到六．三％，ＰＰＩ公布時，大家對於二六．三萬就業人數仍有一些疑慮，這次看到七．一％的ＣＰＩ，市場顯然安心不少。

十三日的美股盤前看到ＣＰＩ降溫，道瓊盤前一度大漲逾八○○點，開盤最高大漲七○七．二四，寫下三四七一二．二八的新高紀錄，不過，激情很短暫，只小漲一○三．六，收在三四一○八．六四，費城半導體指數則在Nvidia領軍下，寫下二九一三．一二的反彈波段新高，漸漸逼近年線，這次上漲，一方面是先前巴菲特加碼台積電ＡＤＲ的助攻，Nvidia則勇冠三軍，扮演重要角色。

巨大延票帶來的啟示

在美國晶片戰爭限制設備及產品賣到中國的壓力下，AMD從最高一六四．四六美元快速跌到五四．五七美元，跌幅逾六六％，Nvidia則從三四六．四七美元跌到一○八．一三美元，這次彈升到一八七．九美元，彈幅高達七三．七七％，市值從二六九二．四九億美元彈升到四六二二．三四億美元，現在市值再度超車TSMC ADR的四一七五．三一億美元，Nvidia及TSMC是這一波費半彈升的中流砥柱。

美股的開高走低，背後代表著市場看到通膨降溫的現象，但這個通膨降溫也是因為景氣驟降，經濟迎來衰退的訊息，股市終究要面對基本面的考驗，就像十二日兩大經濟性報紙的頭條都是巨大主動延票四十五天的消息，巨大是疫情衝擊下最大的受益者，過去ＥＰＳ從未超過十元，但二○二○年起，淨利逾五○億，ＥＰＳ快速跳升，從十三．二元到十五．八一元，今年前三季已達十五．○一元，營收從疫情前六三四．五億跳升到去年的八一八．四億元，今年七月單月營收創下九一．六三億元歷史紀錄。

巨大快速崛起，就像很多疫情受益產業，最經典的是視訊會議的贏家Zoom，股價從一九年的五九．九四暴升到五八八．八四美元，股價一口氣漲了快十倍，現在疫情解封，Zoom的股價幾乎回到原點，最低只剩下六八．八八美元。自行車產業也是疫情受惠的產業，歐洲很多國家流行騎自行車上班，這些年大家瘋戶外旅遊，腳踏車隊更是熱門戶外活動，巨大成為疫情最大受惠者，配息也從三．五元、四．六元、八元，到今年配出十元，為了回應不景氣，巨大也以每股一六二元辦了一次現金增資及可轉債，募得六七．五億元，如果加上帳上純現金一三二．一八億元，面對周轉問題應不大，但卻揭露景氣如雪崩一般，主動要求供應商延票。

檢視單月營收的急遽變化

這當中有兩個大麻煩，一個是巨大庫存壓力急遽上升。帳上存貨從二○二○年一八一．九四億到去年三○八．七二億，到了第三季上升到三七四．九五億，庫存水位急遽上升，再加上一七八．五八億元的應收帳款；另一個是龐大債務，資本額只有三九．二一億元的巨大總負債高達五七九．一六億元。自有資本率只有三六．○六％，在利率急速高漲、景氣降溫的路上，開始考驗企業的經營體質與面對風險的能力。

從營收來看，巨大巔峰在七月的九一．六三億，到十一月已降到七六．○六億元，營收連四個月下滑，但競爭對手美利達則是連續兩個月營收創歷史新高，美利率的ＥＰＳ與巨大在伯仲之間，不過美利達存貨只有一○一．四九億，負債二一三．五億元，自有資本率五○．三％，情況比巨大好很多。相對來看，零組件的桂盟存貨一直控制在十二億上下，帳上現金三五．七億，自在資本率五八．九％，看起來健康很多。這次巨大風暴吹來，大家都受影響，但接下來看誰的調整力好。

二○二二年即將走入歷史，從通膨升溫、俄烏戰爭加劇通膨壓力，然後Fed暴力式升息，利率衝高，景氣也快速下滑，接下來大家可以看看營收出現的急遽變化，尤其是很多景氣大好的產業，現在紛紛都出現疲態，像是ＩＣ設計公司，面板驅動ＩＣ的聯詠單季巔峰期三八三．四五億，第三季降到一九五．六三億，跟去年同期比衰退四九％。也受到衝擊的敦泰，去年第三季營收六二．七二億元，單季ＥＰＳ八．四八元，今年第三季營收剩下二三．七億，年減六二．二％，第三季ＥＰＳ是負的十二．七七元，這種快速變化的產業，股價也從二九八元跌到五七．二元，敦泰、聯詠都是連結面板的驅動ＩＣ公司。

最能反應疫情變化的產業

往上推友達去年第三季大賺一九三．一億，今年第三季賠一○四．二五億；群創去年第三季大賺一八六．○二億，今年第三季大賠一二七．四六億。面板是反應景氣波動最敏感的產業，最近逐漸出現止住跌勢的景象。再往下看是筆電、顯卡，最早示警的宏碁去年第四季單季營收八六五．三億元，第三季降到六四八．八六億元，單月營收也從三○九．四億降到一八九．六億元。（全文未完）

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