消息指出，大陸計畫斥資1430億美元（折合新台幣約4.3兆）扶持半導體產業，以降低對外依賴。但專家表示，如果大陸晶圓製造廠要趕上台灣和韓國，需要的不僅是數百億美元的投入。

外媒《國際商業時報》報導，全球管理學教授莫里森（Allen Morrison）和布萊克（Stewart Black）說，在過去20年來，大陸為減少對國外半導體的依賴，已經投入數百億美元的資金，這也顯示其困難有多高。

他們表示，儘管大陸晶圓製造商在先進半導體小有進展，但仍對台、韓有著高度依賴，直至2022年，大陸進口的先進晶圓中，台灣佔90%的供應，韓國佔10%的供應。此外，台積電、三星和英特爾都將在近幾年投產3奈米晶圓，而且都不是在大陸生產。

教授們認為，大陸在先進晶圓的生產上遠落後於台灣，且補貼企業的資金對現況的作用微乎其微。

電子製造數位平台營運商MacroFab執行長Misha Govshteyn表示，拜登政府對大陸半導體產業的禁令效果立竿見影，嚴重衝擊其半導體產業。他說，除了設備的禁運外，最嚴重的是限制美籍員工與大陸客戶進行項目，影響不僅限於美商，而是全世界。

莫里森和布萊克表示，如利揚晶圓這樣的大陸晶圓廠仍比台積電、三星等落後許多，目前專注更舊的製程技術，但他們認為，大陸需要先進製程才能降低對外依賴，且在航太、AI人工智慧等領域與陸企一起於2025年實現「大陸製造」。