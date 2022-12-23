烏克蘭總統澤倫斯基訪問華府，向俄國傳遞堅定團結與抵抗決心。但國防分析人士認為，烏克蘭需在戰事中端出更多具體成果，才能將美國與北約支持力道延續至2023年。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日訪華府與美國總統拜登會談，這是他自俄烏2月開戰以來首次離開烏克蘭出訪，贏得拜登及美國國會議員堅定支持承諾。

不過，出席澤倫斯基在美國國會演講的共和黨人很少，拜登也以盟友擔憂為由不願提供強大的攻擊性武器，凸顯美國的相挺並非無限。這會讓烏軍壓力大增，未來幾個月與俄軍交戰中勢必得取得更多進展。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國防專家柯菲（Luke Coffey）說：「在接下來幾個月裡，烏克蘭在美國、歐洲盟國及合作夥伴的財政支持下，處於有利地位。」

柯菲預估烏軍這個冬天將對烏國東南部被俄軍占領的梅利托波爾（Melitopol）發動新一波攻勢。

他說如果反攻成功，有助烏克蘭在較長時間內鞏固西方的支持力道，「但我們必須開始思考，這可能是一場以年為單位的戰爭，而非以月為單位。我們得開始做相應打算」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）國際安全計畫主任瓊斯（Seth Jones）表示，莫斯科當局展現的所有跡象都表明「這是場持久戰，願不惜一切代價取勝」。

在澤倫斯基前往華府當天，蒲亭接見俄軍高層官員，宣布擴充俄軍規模與供應部隊更佳裝備。他說：「我們對資金的提供沒有上限。國家和政府正在供應軍隊所需的一切，應有盡有。」

中東安全諮詢公司勒貝克國際（LeBeck International）情報主管霍洛維茲（Michael Horowitz）表示，澤倫斯基要收復包含克里米亞在內所有失土的目標能否實現，是盟國間「沒說出口的擔憂」。

霍洛維茲說：「隨俄羅斯入侵進展停滯，蒲亭寄望烏克蘭國內與西方對戰爭出現疲乏，如此就能逼基輔當局上談判桌。因此未來幾個月，烏克蘭最需要新的軍事勝利，這才是能真正避免戰爭疲乏的唯一解方。」（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111223