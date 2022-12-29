克里姆林宮發言人培斯科夫今天告訴媒體，俄羅斯總統蒲亭和中國國家主席習近平明天將透過視訊進行會談，兩人將討論一連串雙邊和區域議題。
培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「首先，他們將討論中俄雙邊關係。」
「然後，當然就更急切的區域問題交換意見將非常重要，那些與我們、俄羅斯和中國更密切的問題。」
從俄羅斯今年2月派兵攻打烏克蘭以來，莫斯科即尋求深化和北京的經濟、政治及安全關係。
莫斯科當局2月出兵烏克蘭之前，中俄兩國宣稱雙方友誼「無上限」。
在歐洲國家切斷與俄羅斯的關係後，北京也提高對俄國石油和天然氣的採購，莫斯科則公開支持習近平對台灣議題的立場，指控西方試圖就台灣情勢挑起衝突。
不過，習近平對於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動表現冷淡，蒲亭（Vladimir Putin）9月公開坦承習近平對俄國的行動有疑慮。（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1111229
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