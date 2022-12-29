根據美國政府採購管理系統網頁資訊，美國將採購「國際野戰砲兵戰術數據系統」提供給烏克蘭，也計劃提供這套系統給台灣和拉脫維亞。

「國際野戰砲兵戰術數據系統」（IFATDS）在美國名為「先進野戰砲兵戰術數據系統」（AFATDS），用於整合各種資訊來源，供砲兵一覽無疑完整戰場環境。

據烏克蘭軍隊入口（Ukrainian Military Portal）網站以及烏克蘭真理報（Ukrayinska Pravda）的報導，採購合約要求提供給烏克蘭18套IFATDS。

這些援烏IFATDS料將安裝於18套全新、以「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative, USAI）資金籌獲的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）之中。

此外，美方也計劃分別提供16套、55套的IFATDS系統給台灣及拉脫維亞。這也透露美國正計劃額外提供海馬士系統給台灣。

9月時，美國國防部宣布將撥交18套海馬士給烏克蘭對抗俄國，這批系統並非出自美國陸軍庫存，而是全新打造。