據韓國《朝鮮日報》29日報導，韓國政府和軍方擬在今後當北韓派出無人機越過軍事分界線侵犯韓國領空時，根據北韓的挑釁程度，派出韓國無人機到北方地區展開偵察活動。尤其韓國還在積極討論加緊匿蹤無人機開發，開發完成後不僅可以將無人機派去平壤，還要派去北韓一直以來進行遠程火箭、ICBM（洲際彈道飛彈）發動機試驗等的平安北道鐵山郡東倉里發射場，拍攝照片後予以公開的方案。

報導說，此舉一改以往消極、防守性質的對朝無人機應對作戰方式，改為積極、進攻性質的方式，因此備受矚目。28日，據韓國政府高層消息人士稱：「針對北韓的無人機挑釁，將一改以往防守的態度，準備積極應對」，「根據（交戰規則上的）比例性和充分性原則，如果北韓愈發頻繁地派出無人機，我們也將賣力向北韓派去無人機。」此番決定充分體現了韓國總統尹錫悅的強烈意志。有政府消息人士稱：「不會再有像上屆政府那樣看北韓眼色猶豫不決的事發生。」

《朝鮮日報》指出，如果越過軍事分界線向北方地區派出無人機，必須做好根據北韓應對力度擴大戰爭的思想準備。實際上，26日為了應對北韓無人機侵犯領空的行為，韓國派出2架「蒼鷹」軍團級無人機首次滲透進北方地區5公里左右時，總統室稱：「抱著擴大戰鬥的覺悟。」

據悉，26日當時，韓國已經做好了如果北韓對韓國蒼鷹無人機發射對空炮，且對空炮彈落在韓方DMZ（非武裝地帶）以南民控線（平民控制線）地區，便對挑釁原點（對空炮發射地點）實施打擊的準備。據韓國軍方消息人士稱：「當時最前方地區的炮兵部隊做好了對北韓發動炮擊的準備。」而以色列製造的Heron無人機和金剛、白頭偵察機在DMZ附近飛行，也是為了應對戰爭擴大的情況。

據報導，韓國政府和軍方正在加緊開發匿蹤無人機，以便對北韓的無人機挑釁給予相同水平的應對。此番開展北方地區滲透作戰的蒼鷹軍團級無人機、新型中高度無人機、新一代軍團級無人機、師團級無人機等韓國軍隊的無人機，以及部署在駐韓美軍的MQ-1C「灰鷹」察打一體無人機等，均不具備匿蹤功能，可能被北韓的雷達檢測到，並被對空炮或對空飛彈擊落。以「沈默暗殺者」而聞名的「死神」察打一體無人機，也曾被葉門「青年運動」叛軍使用便攜式對空飛彈擊落。而北韓僅各種對空炮和便攜式對空飛彈等短程對空武器就擁有1.4萬多門，在平壤周邊部署了世界上密度最高的防空網。

韓國目前正在開發的「鰩魚」系列改造型匿蹤無人戰鬥機，被認為是戰時可以對北韓後方地區開展偵察工作的有力候選者。2020年，韓國國防科學研究所曾表示：「正在開發匿蹤無人機，技術水平進度在70％左右。」當時公開的鰩魚-X是一款大型無人戰鬥機，長10.4公尺，機翼寬14.8公尺，重達10噸。目前計畫在2030年代初完成鰩魚的初期開發，在開發空戰性能之前，可以安裝各種鏡頭用作偵察機。有韓國軍方人士提出，有必要開發比這更小型的匿蹤無人偵察機。

為此，韓國政府還計畫另行創建比當前的無人機機器人戰鬥團更高級別的正式的無人機部隊。現有的無人機戰鬥團以民間無人機等小型無人機而非正式的軍用無人機為中心組成。與之相反，無人機部隊將由匿蹤無人機、「韓國版死神」中高度無人機等多種無人機組成。