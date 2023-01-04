台灣高等法院及台北地方法院的新機關所在地、華山司法園區開工動土，引發園區內貨物積卸月台保存問題，司法院4日由祕書長林輝煌主持「華山貨運站貨物積卸月台再利用案諮詢會議」，邀請相關人權、文史團體的代表、學者專家與會，希望透過對話，能夠互相理解，尋求共識。

司法院表示，雖然台北市政府已通過本案「歷史建築華山貨運站修復及再利用計畫」之審查，但為傾聽更多元的意見，特舉行此次諮詢會議。與會人士大都表示月台能夠「原址原地原貌保留」。

但司法院認為，高院及台北地院空間過窄的問題，牽涉到北部超過1000萬人民使用法院的訴訟權保障，也是司法院要面對的問題；司法院及高院、北院，會與負責規劃設計之九典聯合建築師事務所，就這次諮詢會議所聽取之寶貴意見，詳細來評估其可行性。

司法院表示，將持續與各界溝通，希望在保障人民訴訟權益與見證白色恐怖時期人權發展歷史之間，找到可能的共識方案。