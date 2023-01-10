農曆春節即將到來，新竹市警三分局日前與轄內公益團體華山文教基金會新竹愛心天使站合作，探視轄內獨居長者，送上豐富年菜，並提供生活日常用品，上面更貼有防詐警語、報案電話的小標籤，提醒長者們小心不要被詐財，或者避免被利用成為人頭帳戶。

近年詐騙猖獗，過年期間詐騙集團很容易將目標鎖定長者，希望騙取財物，新竹市警三分局員警也藉由探視長者，趁機向其鄰居、社區宣導強化「防竊、防詐、防搶」自我防衛意識和觀念，由點、線、面將整個宣導概念拓展到每個年齡層。

為積極推動警政署規畫的「社區警政再出發工作」，警方走入社區、家庭，讓民眾對於警勤區、刑責區更加認識與熟悉，也盼結合公益團體探視獨居老人為起點，擴及週邊鄰居街坊而到整個社區，達成「掌握社區動態、落實查訪工作」、「主動關懷社區、深耕警民互信」、「激發民眾參與、強化自衛能量」，以及「積極融入社區、營造警民和諧」等4大目標。

新竹市警局第三分局長林昆達說，為能讓民眾安心、放心過好年，警政署特別規畫1個月「加強重要節日安全維護工作」，警方將主動協調轄內金融機構實施防搶演練、建立友善通報網強化防搶作為。

此外，林昆達也指出，有鑑於近期國內發生多起詐欺集團為強迫他人從事非法犯罪行為，以拘禁、凌虐等方式對待求職民眾，引發多起人口販運案件，警方會利用網路媒體、社群平台、實體活動等方式加強防詐、防竊、防搶等各類犯罪預防宣導，讓民眾提高警覺避免受害。