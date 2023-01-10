新竹國泰綜合醫院成立「疼痛暨運動醫學中心」，特別為明新科大開設預約專線，提供運動選手專業諮詢及治療復健，雙方日前簽署產學合作意向書，共同攜手照顧選手健康及醫療照護外，後續將進行學術研究、人才培育等合作計畫。

明新科大副校長彭政雄表示，校內運動風氣興盛，各代表隊表現極佳，111學年由許聖杰總教練領軍成立公開組棒球隊，在大專公開二級棒球聯賽，首度參賽即以3勝1負分組第二優異成績晉級複賽備受關注。

一般組棒球隊去年拿下全國大專聯賽亞軍，羽球、熱舞、保齡球、健美也分別在大專盃賽拿下多項冠軍。運動事業管理系籃球隊、棒球隊更是雙雙稱霸全國系際盃，勇奪全國大專最強系隊。

彭政雄說，運動選手經長年練習及征戰，傷痛難免，感謝新竹國泰醫院近幾年到校開設身心健康的課程及講座，透過醫師專業講解帶給學生正確的醫療資訊，費心照顧明新的孩子，讓他們可以繼續奮戰為校爭光。

新竹國泰醫院院長曾英智院長表示，「疼痛暨運動醫學中心」成立後，特別為明新科大設立預約專線，由醫院預排看診時間，由尤俊衛主任做專業治療，快速歸隊，以健康身體繼續在運動場上奔馳。

該預約專線讓明新科大棒球隊多位選手相繼受惠，除公開組棒球隊員至國泰醫院尋求治療外，一般組棒球隊選手也多位因膝蓋十字韌帶受傷、半月板破裂、關節唇受損等傷勢，透過專線及尤醫師的治療，恢復狀況良好，預計可趕上全國決賽。

明新科大校長劉國偉特別對此表達感謝之意，指未來運動代表隊選手若發生運動傷害，就可至新竹國泰醫院安心治療，接受最好的醫療照顧。