烏克蘭官方公布了俄羅斯新一波的導彈攻擊。當地時間周四上午，烏克蘭數個城市都出現爆炸。

烏克蘭總統府的顧問Oleksiy Arestovych表示，有超過100枚俄羅斯導彈以數波攻勢來襲，包括基輔在內全國多個城市都出現爆炸。

烏克蘭南部尼古拉耶夫市(Mykolaiv)的領導人也報告，稱俄羅斯導彈射入空中。

在首都基輔、西北方的尼古拉耶夫(Zhytomyr)，和南方大港奧德薩(Odesa)也都出現爆炸聲。

奧德薩和聶伯羅地區(Dnipropetrovsk)宣佈停電，希望藉此減少對能源基礎設施的潛在損害。

此前俄羅斯在周三拒絕了烏克蘭的10項和平計畫提議，堅持基輔必須接受俄羅斯吞併四個地區。隨後，即發生這次的大規模空襲行動。

莫斯科一再否認有襲擊平民，但烏克蘭表示，每天的炮擊摧毀了烏克蘭的城鎮，以及該國各種基礎設施。

最近獲得解救的烏克蘭南部城市赫爾松(Kherson)，目前仍不斷受到俄軍炮火的轟炸。