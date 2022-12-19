全球自行車龍頭巨大（捷安特）上禮拜無預警要求供應商延長票期45天，引發市場震撼，財信傳媒董事長謝金河指出，受美國聯準會暴力升息影響，未來個人與企業借錢都得付出高利息，他以巨大為例，呼籲投資人要有新的投資思維，應回頭檢視企業的利息保障倍數，平均售貨天數，應收帳周轉次數等3大重要指標。

謝金河在臉書發文表示，從2000年以來，人類已經適應廉價資金的時代，借錢的人或企業只要付出少許的利息，各國央行大印鈔票，也不害怕通貨膨脹，但如今狀況已不同，首先是借錢要付高利息，過去企業高槓桿是贏家，現在負債比率太高可能重傷。

謝金河並舉巨大的例子說明，此次巨大延票像是一列高速行駛的列車，突然停下來，大家回頭檢視一下，才發現巨大存貨大增，應收帳款滾大、負債也高，當然股價在大家不知不覺中已跌很久了。他提醒，接下來所有投資朋友要有新的投資思維，回頭看看企業的利息保障倍數、平均售貨天數以及應收帳款週轉次數。

謝金河強調，聯準會持續升息，利率從幾乎等於零，變成4.5%或5%，高負債的人或企業一定吃不消，消費減速、企業存貨大增，景氣當然會往下走，經濟衰退是必然。他文末總結，低資金成本的時代已成過去式，這會牽動未來企業消長及國家競賽，投資人也要調整過去的投資思維。