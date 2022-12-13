受到自行車產業景氣雪崩，消費者需求出現反轉，導致庫存創下50年來新高，巨頭巨大傳出延交貨款45天引起市場震撼，儘管公司發出聲明強調營運無虞，但今（13日）股價一度摜殺跌停，稍早再度發出重訊澄清。

巨大重大訊息如下：

今(111)年下半年開始，過去二年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，加上目前受到主要市場進入冬天的銷售淡季，一般車款庫存攀升，供應鏈的紊亂狀況仍未緩解。

面對大環境的逆風，本公司身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是本公司不可懈怠的責任。

在短期的整理恢復期間，本公司發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季。本公司深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

巨大表示，因整體市場趨緩所造成的庫存壓力，本公司預計明年上半年可逐步回歸正常庫存水位。本公司分別於今年6月與11月24日分別完成可轉換公司債40億元與現金增資27億5千萬元，在優先償還銀行借款後，本公司目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。

巨大強調，長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，自行車市場的長期發展與前景依然明朗可期。媒體報導本次協調供應鏈夥伴延展票期事件，對本公司之財務、業務不致發生任何影響。