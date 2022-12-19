「元大富櫃200N」（020014）上櫃即將屆滿3年，並將於12月29日到期，27日為最後交易日。投資人仍可於27日收盤前在市場上進行交易買賣，或是持有至到期，證券商將以最後交易日收盤指標價值自動結算，並預計於2023年1月3日撥付款項給投資人。

元大富櫃200N為一檔連結「富櫃200報酬指數」的ETN商品，成分股為200檔潛力上櫃高成長股票。自2019年12月30日上櫃以來表現亮眼，價格最高曾達8.56元，目前單價約在6.45元左右，發行至今累計報酬率仍達29％。

元大證券指出，ETN是新型態的指數投資工具，在證券市場掛牌，投資人可直接透過證券帳戶於市場上買賣交易。買進ETN就如同投資一籃子好股票，可完全追蹤指數的表現，沒有追蹤誤差，還能分散風險。ETN展現指數的靈活選股優勢，可幫助沒時間看盤選股的投資人，用小錢就能輕鬆投資。

值得一提的是，元大證券目前已發行12檔各具特色的ETN。例如納入台股產業龍頭的元大台股領航N（020020）、元大特選電動車N（020028）、元大ESG高股息N（020029）、元大櫃買半導體N（020023）、元大綠能N（020032）、元大IC設計N（020034）等主題式ETN，掛牌後都受到市場投資人的關注，表現亮眼。

特別是甫於12月5日新上市的「策元大加權策略N」（02001S），在投資加權指數同時，再多加「掩護性買權」策略。投資此檔ETN除了可以獲得加權指數的含息報酬外，只要大盤小漲、盤整或是下跌，都會享有比大盤更高的報酬率，適合在投資人判斷近期沒有急漲行情時買進。

另外，它還是市場第一檔不收「投資手續費」的ETN，零持有成本且設定每年配息，可幫助投資人能在股市盤整時多賺，下跌時減少損失，是少數能抵抗「慢熊」盤勢、耐震抗跌的聰明策略。隨時掌握最新訊息，可至元大ETN網站。