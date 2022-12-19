今年金融市場波動四起，台股各類股表現各異，但今年來國人投資台股ETF的整體規模增加逾新台幣3千億元。兆豐投信看好ETF投資大趨勢，為市場引進創新產品─兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(00921)，集合各產業冠軍龍頭股，以等權重方式配置，首創ETF型產品的三個第一優勢，對資產市場具五大影響，提供存股族有利的資產配置機會。

過去20年來，市值加權型ETF的權重增幅比台股加權指數更多，甚至單一個股的權重持續墊高，如半導體產業的台積電，在國際間具有競爭力與規模成長空間，影響台股大盤走勢。隨著近期中美科技戰對半導體產業的管制，引發科技股震盪，趁勢彰顯等權重指數的多樣性，此時也突顯兆豐投信首創台股等權重ETF的三個第一優勢。

1.首創台股等權重ETF：首度在台股市場發行等權重型ETF，強調篩選各產業龍頭股，再透過定期調整權重機制，達成投資再平衡，有望降低各產業或個股的下檔風險也有機會擴增股利率。

2.各產業龍頭股集合：目前臺灣證交所29項產業類股中，網羅各產業龍頭股組成指數，定期調整為等權重比例，讓營運表現佳或配發股利紀錄優異的產業冠軍股來壯大資產的殖利率空間。

3.全面分散產業風險最佳化：等權重指數猶如巴菲特價值型投資，採取高度分散、調整彈性大的方式，與市值加權型指數有互補效果；當產業或個股遇到不同景氣階段，等權重指數較有機會獲得景氣輪動下的投資紅利。

兆豐投信指出，等權重型ETF對台股資本市場可掀起ETF再進化的效果，可望貢獻五大影響力，包含降低單一個股對市場的影響性、擴大持有產業龍頭股有助穩定盤勢、全面性分散產業風險、掌握與時俱進的各產業龍頭公司、ETF優化有助資本市場進化等。

00921最低申購金額為新台幣15,000元，採季配(每年2月、5月、8月、11月之最後一個日曆日)，每年6月和12進行成分股調整，將自12月26日開募。