薩塞克斯公爵夫人梅根在紀錄片第二集以半嘲諷的方式模仿「屈膝禮」，因為這對崇尚自由的美國女性來說相當困惑，事前還請夫婿幫忙練習，引來大批黑粉抨擊「相當不尊重」。至於梅根是不是真的不懂屈膝禮，有網友挖出她在《無照律師》裡完美演繹的片段，再次成為眾矢之的。

梅根一直以來對外塑造的形象，像是一隻闖進森林的小白兔，在充滿宮鬥的城堡裡求生存，曾在歐普拉的世紀專訪稱根本不懂「屈膝禮」，這回又在Netflix紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Mehgan)中重提往事，並在鏡頭前張開雙臂、整個人彎了90度，誇張的演出這般行禮動作。更回憶道，2016年生平第一次接見女王的當下「不知道自己在幹嘛」，雖然哈利有事先提醒，但不得不承認真正聽到時還是非常驚訝。

爭議性的一幕播出後隨即引來大批觀眾怒罵，認為這有損女王尊嚴，怎能笑諷王室的傳統，大大不敬。話題持續炎上，就有眼尖的網友搬出10年前，梅根在美國影集《無照律師》(Suits)演出片段，只見她身穿合身白襯衫，胸前開釦炸出大V領，配上黑色窄裙，窈窕體態藏不住，飾演律師助理瑞秋(Rachel Zane)的她因為完成主管交付事項受到讚揚，隨後做了「完美屈膝禮」作為回應。如今這個動作在網路上備受討論，可能又因此降低紀錄片的說服力，讓這對夫婦再次掉粉。