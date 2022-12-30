在剛過去的耶誕節，相信不少民眾已開始出遊至日韓泰等熱門旅遊聖地，但因著是已經睽違近3年才開關，消費者都因家中的行李箱塑膠提把等部分都開始老舊，又或是準備換更大的、品質更好的行李箱，來迎接等待已久出國血拚，因此都紛紛去百貨櫃上購買全新的行李箱，據業者觀察，大型、輕量、耐撞等的行李箱都成為搶購的重點，而百貨也趁勢推出相關優惠，搶一波過年的出國潮商機。

Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister 25吋四輪行李箱，原價7500元，優惠價5250元。（Global Mall提供）
Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister 25吋四輪行李箱，原價7500元，優惠價5250元。（Global Mall提供）
Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister AIR RIDE 25吋四輪行李箱，原價6800元，優惠價4760元。（Global Mall提供）
Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister AIR RIDE 25吋四輪行李箱，原價6800元，優惠價4760元。（Global Mall提供）
Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister AIR RIDE MAXIVO登機箱，推薦價6500元。（Global Mall提供）
Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister AIR RIDE MAXIVO登機箱，推薦價6500元。（Global Mall提供）

Global Mall表示在疫情的3年期間，消費者因都以國內旅遊為主，所以皆會採買小型行李箱，但自邊境開放以來，12月的行李箱銷量即成長近50%、客單價也提升超過10%，當中又以28到30吋的大型、較為耐撞的深色硬殼行李箱最為熱銷，單日銷售量可達近百個，而旅客及商務客也明顯有不同需求，像旅客選購登機箱時會入手具彈性空間的布料登機箱，方便買到最後一秒鐘也能血拚到底，而商務客就偏好可以收納筆電或平板的前開式行李箱，銷量均有明顯增長；現也推出行李箱優惠5折起，還能搭配2023年1月2日的單日刷聯名卡累滿2023元送200元電子禮券優惠。

京站的Samsonite Bag StoreFRONTEC 29吋黃色，原價1萬1500元 特價9200元。（京站提供）
京站的Samsonite Bag StoreFRONTEC 29吋黃色，原價1萬1500元 特價9200元。（京站提供）
京站的Traveler Station 28吋LOJEL PP10，原價7880元，特價6304元。（京站提供）
京站的Traveler Station 28吋LOJEL PP10，原價7880元，特價6304元。（京站提供）

京站近期行李箱的銷量相較去年同期成長超過30%，加上春節假期即將來臨，國旅需求預計仍會相當旺盛，因此當中以20-23吋的尺寸就占整體行李箱近半銷量，而27-32吋的大行李箱則因邊境開放消息釋出後，買氣持續增長，一日單個熱門款式就銷上近20個，特別是大容量再可加大，深度也夠深，同時附有避震輪的行李箱都成為首選，Samsonite也在明年1月31日前推出單筆消費滿8000元，即可參加幸運扭蛋活動，新加入會員填寫問券再加碼獲300元購物金。

統一時代百貨台北店的Samsonite聯名BTS BUTTER X SR 24吋行李箱，推薦價8800元。（統一時代百貨台北店提供）
統一時代百貨台北店的Samsonite聯名BTS BUTTER X SR 24吋行李箱，推薦價8800元。（統一時代百貨台北店提供）
統一時代百貨台北店的Camel Active-Echolac 愛可樂 24吋超輕旅行箱，原價7800元，特價4900元。（統一時代百貨台北店提供）
統一時代百貨台北店的Camel Active-Echolac 愛可樂 24吋超輕旅行箱，原價7800元，特價4900元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店就觀察到因輕量好提，軟殼類型行李箱就最受歡迎，顏色則以經典黑白色最為熱銷，另外限量聯名款也深受消費者喜愛，像Samsonite與BTS的聯名款就相當熱銷，而明年1月2日前還有全館指定櫃位滿3000送300，持icashPay或icash2.0支付滿6000加送200，同時1月1日前還有兩波段雪鈴兔波波卡友禮等優惠。

大葉高島屋的BAG TO YOU MONTMARTRE AIR 2.0-28吋旅行箱藍色，原價8900元，特價8010元。（大葉高島屋提供）
大葉高島屋的BAG TO YOU MONTMARTRE AIR 2.0-28吋旅行箱藍色，原價8900元，特價8010元。（大葉高島屋提供）
大葉高島屋BAG TO YOU DELSEY ECLIPSE DLX-29吋旅行箱銀色，原價1萬5800元，特價7900元。（大葉高島屋提供）
大葉高島屋BAG TO YOU DELSEY ECLIPSE DLX-29吋旅行箱銀色，原價1萬5800元，特價7900元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋百貨就以28吋以上行李箱最熱銷，最受歡迎的品牌為主打輕盈、耐用的法國DELSEY，在周年慶時就創下一天銷售近20個的佳績，而3樓的旅行箱專櫃也因疫情趨緩與旅遊解禁，業績亦較去年平均成長逼近3倍，消費者也從堅固耐用的需求，進化成防刮外殼、TSA海關鎖、360度雙排飛機輪，並要求大容量與超輕量的需求，加上現代人手機不離身，行李箱上還要設置USB連接埠方便充電使用等多樣化功能選擇；1月3日前刷大葉高島屋聯名卡滿6000元贈禮券100元或其他8家指定銀行享滿額禮。

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