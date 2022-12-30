在剛過去的耶誕節，相信不少民眾已開始出遊至日韓泰等熱門旅遊聖地，但因著是已經睽違近3年才開關，消費者都因家中的行李箱塑膠提把等部分都開始老舊，又或是準備換更大的、品質更好的行李箱，來迎接等待已久出國血拚，因此都紛紛去百貨櫃上購買全新的行李箱，據業者觀察，大型、輕量、耐撞等的行李箱都成為搶購的重點，而百貨也趁勢推出相關優惠，搶一波過年的出國潮商機。

Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister 25吋四輪行李箱，原價7500元，優惠價5250元。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister AIR RIDE 25吋四輪行李箱，原價6800元，優惠價4760元。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站的Samsonite American Tourister AIR RIDE MAXIVO登機箱，推薦價6500元。（Global Mall提供）

Global Mall表示在疫情的3年期間，消費者因都以國內旅遊為主，所以皆會採買小型行李箱，但自邊境開放以來，12月的行李箱銷量即成長近50%、客單價也提升超過10%，當中又以28到30吋的大型、較為耐撞的深色硬殼行李箱最為熱銷，單日銷售量可達近百個，而旅客及商務客也明顯有不同需求，像旅客選購登機箱時會入手具彈性空間的布料登機箱，方便買到最後一秒鐘也能血拚到底，而商務客就偏好可以收納筆電或平板的前開式行李箱，銷量均有明顯增長；現也推出行李箱優惠5折起，還能搭配2023年1月2日的單日刷聯名卡累滿2023元送200元電子禮券優惠。

京站的Samsonite Bag StoreFRONTEC 29吋黃色，原價1萬1500元 特價9200元。（京站提供）

京站的Traveler Station 28吋LOJEL PP10，原價7880元，特價6304元。（京站提供）

京站近期行李箱的銷量相較去年同期成長超過30%，加上春節假期即將來臨，國旅需求預計仍會相當旺盛，因此當中以20-23吋的尺寸就占整體行李箱近半銷量，而27-32吋的大行李箱則因邊境開放消息釋出後，買氣持續增長，一日單個熱門款式就銷上近20個，特別是大容量再可加大，深度也夠深，同時附有避震輪的行李箱都成為首選，Samsonite也在明年1月31日前推出單筆消費滿8000元，即可參加幸運扭蛋活動，新加入會員填寫問券再加碼獲300元購物金。

統一時代百貨台北店的Samsonite聯名BTS BUTTER X SR 24吋行李箱，推薦價8800元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的Camel Active-Echolac 愛可樂 24吋超輕旅行箱，原價7800元，特價4900元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店就觀察到因輕量好提，軟殼類型行李箱就最受歡迎，顏色則以經典黑白色最為熱銷，另外限量聯名款也深受消費者喜愛，像Samsonite與BTS的聯名款就相當熱銷，而明年1月2日前還有全館指定櫃位滿3000送300，持icashPay或icash2.0支付滿6000加送200，同時1月1日前還有兩波段雪鈴兔波波卡友禮等優惠。

大葉高島屋的BAG TO YOU MONTMARTRE AIR 2.0-28吋旅行箱藍色，原價8900元，特價8010元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋BAG TO YOU DELSEY ECLIPSE DLX-29吋旅行箱銀色，原價1萬5800元，特價7900元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋百貨就以28吋以上行李箱最熱銷，最受歡迎的品牌為主打輕盈、耐用的法國DELSEY，在周年慶時就創下一天銷售近20個的佳績，而3樓的旅行箱專櫃也因疫情趨緩與旅遊解禁，業績亦較去年平均成長逼近3倍，消費者也從堅固耐用的需求，進化成防刮外殼、TSA海關鎖、360度雙排飛機輪，並要求大容量與超輕量的需求，加上現代人手機不離身，行李箱上還要設置USB連接埠方便充電使用等多樣化功能選擇；1月3日前刷大葉高島屋聯名卡滿6000元贈禮券100元或其他8家指定銀行享滿額禮。