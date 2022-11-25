11月為台股ETF除息秀！兆豐投信發布兆豐臺灣藍籌30ETF(00690)第二階段收益分配評價結果公告，每單位配息金額達2.4元、創下歷年來最高水位相對吸引投資人目光；兆豐臺灣藍籌30ETF(00690)的除息交易日預計為11月28日，收益分配基準日為12月4日，收益分配發放日訂為12月27日。00690近1個月指數也漲約2成。

受到美國半導體禁令影響，中國部份記憶體大廠擴廠計畫受阻，半導體供應鏈醞釀轉單效應，台股半導體龍頭企業受惠其中。兆豐投信指出，在半導體利多消息挹注下，帶動投資台股ETF的熱度，特別是績優表現的藍籌股更顯出色。

兆豐臺灣藍籌30ETF基金研究團隊指出，藍籌股代表在資本市場中具穩健現金流、分紅較高且穩定、企業經營業績優異且穩健的公司所發行之股票，通常藍籌股也具有產業龍頭與領頭羊成分股的地位，深具投資價值，也很適合偏好長期穩健存股型的投資人，採取定期或分批加碼進場的方式，將本檔ETF基金納入布局主軸當中。

前一波台股個股輪動頻繁，績優的藍籌股相對吸引市場青睞度，如兆豐臺灣藍籌30ETF基金聚焦台股前30大成分股，長期鎖定「公司規模、營運穩定性、企業獲利能力、股利發放」具備持續性與穩健性的績優藍籌股上，相對適合作為長線恆定投資、分批定期布局的台股主流題材。