經過8月證券商進行大舉進行久未下單註銷開戶數33.79萬人之後，台股總開戶數終於在11月再重返1,200萬戶之上，來到1,200萬1,630人，較10月增加29,911人。

證交所最新公告資料顯示，20～30歲仍是新開戶數的最大族，11月新開戶數族群，達14,621人、幾乎是總增加數29,911人的一半，若加計0～19歲、20～30歲及31～40歲族群（即40歲以下），合計11月新開戶數為24,234人，占比更高達81％以上，顯示年輕族群持續投入股市，台股投資人年輕化趨勢明顯。