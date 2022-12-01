彭博：美擬挹注100億美元供台灣抵禦北京威脅 08:252022/12/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彭博記者今天在一則推文中表示，美國國會議員準備支持提供高達100億美元的援助，加強台灣抵禦日益緊張的局勢及來自中國的威脅，作為折衷的年度國防授權法案一環。 龔明鑫：台灣明年應加速投資 龔明鑫：半導體市場明年衝6,500億美元 標普示警： 美明年經濟 陷溫和衰退 #100億美元 #抵禦 #彭博 #挹注 #美擬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 匯價 台幣11月飆升4.23％ 24年來單月最大升幅 04:102022/12/01 財經要聞 台新投顧總經理 呂仁傑：掌握3D變局 打造投資韌性 04:102022/12/01 產業特刊 五角大廈：俄軍發射空包飛彈 削弱基輔防空戰力 04:102022/12/01 焦點新聞 儕陞失智症新藥 拚2027在美上市 04:102022/12/01 產業特刊 美衝頂破門氣走伊朗 04:102022/12/01 運動天地 江澤民任內兩度訪美 中美關係蜜月期 04:102022/12/01 兩岸要聞 海關扣留太陽能板 美發電計畫被迫延宕 04:102022/12/01 全球財經 陸自製晶片 邀阿里、騰訊助陣 04:102022/12/01 全球財經 新產品挹注 建通2023營運向上 04:102022/12/01 證券．權證 亞果生醫 2023年大放異彩 04:102022/12/01 產業特刊 全美罷工危機 拜登1招鎮壓經濟核彈！工會全炸鍋了 00:502022/12/01 財經 台泥、台康錢景亮 法人喊買 04:102022/12/01 證券．權證 利率動了 台幣、美元保單雙升 04:102022/12/01 產業特刊 北京透過雙邊交流分化美國與盟友 04:102022/12/01 話題觀察 美軍估計 中國2030年擁千枚核彈 04:102022/12/01 焦點新聞 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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