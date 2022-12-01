彭博記者今天在一則推文中表示，美國國會議員準備支持提供高達100億美元的援助，加強台灣抵禦日益緊張的局勢及來自中國的威脅，作為折衷的年度國防授權法案一環。

龔明鑫：台灣明年應加速投資
龔明鑫：半導體市場明年衝6,500億美元
標普示警： 美明年經濟 陷溫和衰退
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